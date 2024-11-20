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Posted 20 ноября, 04:52

Published 20 ноября, 04:52

Modified 20 ноября, 08:10

Updated 20 ноября, 08:10

Автомобильные штрафы повышают в Башкирии

Автомобильные штрафы повышают в Башкирии

20 ноября 2024, 04:52
Фото: 1MI.
С 1 января 2025 года водителей в регионе ожидает серьезное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщают «Ведомости».

Согласно проекту поправок к Кодексу об административных правонарушениях, который будет рассмотрен правительственной комиссией, штрафы за ряд нарушений могут вырасти значительно. Например, за неиспользование ремней безопасности с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, а за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.

Что именно изменится?

По данным источника, новые штрафы затронут несколько ключевых нарушений. Вот основные из них:

• Ремни безопасности: увеличение штрафа с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей (ст. 12.6 КоАП).

• Управление в состоянии опьянения: штраф вырастет с 30 тыс. до 45 тыс. рублей (ст. 12.8 КоАП).

• Отказ от медосвидетельствования: также с 30 тыс. до 45 тыс. рублей (ст. 12.26 КоАП).

• Превышение скорости: теперь придется платить от 750 до 7500 рублей вместо прежних 500–5000 рублей (ст. 12.9 КоАП).

• Несоблюдение дорожных знаков: штрафы вырастут с 500–5000 до 750–7500 рублей (ст. 12.15 КоАП).

• Причинение легкого и среднего вреда здоровью: размеры штрафов изменятся соответственно с 2500–5000 до 3700–7500 рублей и с 10–20 тыс. до 15–30 тыс. рублей (ст. 12.24 КоАП).

Также предполагается увеличение штрафов за нарушения правил буксировки и перевозки грузов, а также за движение крупногабаритного транспорта.

Почему это происходит?

Эксперты связывают необходимость повышения штрафов с ростом числа нарушений на дорогах. Как сообщает источник, на превышение скорости на 20–40 км/ч приходится целых 73% всех нарушений ПДД. В последний раз административная ответственность для водителей ужесточалась в 2013 году, и с тех пор инфляция составила около 70%.

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Как ранее сообщал Mkset, выход на тонкий лед может обернуться не только опасностью для жизни, но и финансовыми взысканиями для жителей Башкирии.

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