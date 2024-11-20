Автомобильные штрафы повышают в Башкирии

Согласно проекту поправок к Кодексу об административных правонарушениях, который будет рассмотрен правительственной комиссией, штрафы за ряд нарушений могут вырасти значительно. Например, за неиспользование ремней безопасности с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, а за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.