mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 09:26

Published 19 ноября, 09:26

Modified 19 ноября, 09:27

Updated 19 ноября, 09:27

Завод ОМК и БАСК начнут совместную подготовку кадров для промышленности

Завод ОМК и БАСК начнут совместную подготовку кадров для промышленности

19 ноября 2024, 09:26
Фото: Сергея Ясинского. ОМК.
Арматурный завод Объединенной металлургической компании (ОМК), расположенный в Благовещенске, и Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства (БАСК) намерены совместно обучать будущих специалистов для промышленной сферы Башкирии.

Сотрудники ОМК будут участвовать в создании учебных программ колледжа, а также помогать молодежи получать практические навыки на производственных площадках предприятия. Особое внимание уделят подготовке кадров для сталелитейной индустрии. В дальнейшем ОМК планирует трудоустраивать выпускников колледжа на свои вакансии.

Руководитель БАСК Булат Биктимиров подчеркнул, что рабочие профессии остаются наиболее востребованными на рынке труда, а опыт работы на крупных предприятиях помогает студентам утвердиться в своем выборе.

Фото: Сергея Ясинского. ОМК

Завод ОМК также организует стажировки для преподавателей БАСК на своих производственных объектах и окажет помощь в обеспечении мастерской колледжа необходимым техническим оборудованием, где будет проходить обучение. Как отметил Дмитрий Пеплов, промышленность быстро развивается и требования к подготовке рабочих тоже растут.

По его словам, образовательные программы должны создаваться при участии представителей рынка. Пеплов поблагодарил руководство колледжа за готовность адаптировать свои программы под запросы действующих производств ОМК. Управляющий директор также отметил, что на их предприятии уже работают выпускники колледжа, в том числе на руководящих должностях.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика