Завод ОМК и БАСК начнут совместную подготовку кадров для промышленности

Posted 19 ноября, 09:26
Published 19 ноября, 09:26
Modified 19 ноября, 09:27
Updated 19 ноября, 09:27
Сотрудники ОМК будут участвовать в создании учебных программ колледжа, а также помогать молодежи получать практические навыки на производственных площадках предприятия. Особое внимание уделят подготовке кадров для сталелитейной индустрии. В дальнейшем ОМК планирует трудоустраивать выпускников колледжа на свои вакансии.
Руководитель БАСК Булат Биктимиров подчеркнул, что рабочие профессии остаются наиболее востребованными на рынке труда, а опыт работы на крупных предприятиях помогает студентам утвердиться в своем выборе.
Завод ОМК также организует стажировки для преподавателей БАСК на своих производственных объектах и окажет помощь в обеспечении мастерской колледжа необходимым техническим оборудованием, где будет проходить обучение. Как отметил Дмитрий Пеплов, промышленность быстро развивается и требования к подготовке рабочих тоже растут.
По его словам, образовательные программы должны создаваться при участии представителей рынка. Пеплов поблагодарил руководство колледжа за готовность адаптировать свои программы под запросы действующих производств ОМК. Управляющий директор также отметил, что на их предприятии уже работают выпускники колледжа, в том числе на руководящих должностях.