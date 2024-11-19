Завод ОМК и БАСК начнут совместную подготовку кадров для промышленности

По его словам, образовательные программы должны создаваться при участии представителей рынка. Пеплов поблагодарил руководство колледжа за готовность адаптировать свои программы под запросы действующих производств ОМК. Управляющий директор также отметил, что на их предприятии уже работают выпускники колледжа, в том числе на руководящих должностях.