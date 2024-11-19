Врач назвала легкий способ предотвратить рак

Posted 19 ноября, 10:07
Published 19 ноября, 10:07
Modified 19 ноября, 10:10
Updated 19 ноября, 10:10
Она рассказала про случай из своей медицинской практики. Женщина обратилась к врачу из-за болей в спине, но сама не собиралась идти на прием и надеялась на лечение с помощью лечебной физкультуры и физиотерапии, на чем настаивал ее сын. Оказалось, что превентивные и мягкие меры могли привести к трагическому исходу.
К больной был направлен рентген, но до того, как были получены результаты, она оказалась в больнице с высоким давлением. В стационаре ее обследовала Ксения Назмиева. Пациенте провели стандартное обследование.
Анализ крови показал критически низкий уровень тромбоцитов — всего две единицы при норме 180 для ее возраста. Ранее сделанные рентгеновские снимки выявили переломы четырех позвонков, что в итоге привело к диагнозу — множественная миелома.
-Таким образом, под маской хронической боли скрывалась онкология. Многие виды рака можно предупредить, если не забывать раз в полгода сдавать общий анализ крови, — отмечает медик.
Важно знать основные симптомы, указывающие на риск злокачественных образований, такие как необъяснимая потеря веса, устойчивая температура и другие. При их появлении необходимо обращаться к специалисту. Причем, чем раньше — тем лучше.
Ранее уфимский диетолог представила свой топ-рейтинг мяса для повседневного рациона. В него вошли четыре вида белковой продукции, богатой минералами, витаминами, белками и полезными жирами. Все они представлены в магазинах Башкирии.