Врач назвала легкий способ предотвратить рак

Она рассказала про случай из своей медицинской практики. Женщина обратилась к врачу из-за болей в спине, но сама не собиралась идти на прием и надеялась на лечение с помощью лечебной физкультуры и физиотерапии, на чем настаивал ее сын. Оказалось, что превентивные и мягкие меры могли привести к трагическому исходу.