Ваш ковер снова засияет как новый — 3 простых средства, которые заменят химчистку

Ковер — это не просто элемент декора в доме, это ещё и вместилище для пыли, грязи и даже микробов. Особенно сложно бороться с пятнами от варенья, сока или краски, которые могут оставаться на поверхности даже после уборки. Но ещё больше проблем приносит неприятный запах затхлости или плесени, который может образоваться даже в том случае, если ковер не влажный на вид.