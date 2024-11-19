Ваш ковер снова засияет как новый — 3 простых средства, которые заменят химчистку

Posted 19 ноября, 14:41
Published 19 ноября, 14:41
Modified 19 ноября, 14:43
Updated 19 ноября, 14:43
Мария Жукова, домохозяйка и блогер, делится своим опытом и рассказывает о средствах, которые могут спасти ваш ковер.
Ковер — это не просто элемент декора в доме, это ещё и вместилище для пыли, грязи и даже микробов. Особенно сложно бороться с пятнами от варенья, сока или краски, которые могут оставаться на поверхности даже после уборки. Но ещё больше проблем приносит неприятный запах затхлости или плесени, который может образоваться даже в том случае, если ковер не влажный на вид.
Для того чтобы ковер снова стал ярким и чистым, а воздух в помещении — свежим, необходимо правильно выбрать средство для его очистки и восстановления. Но что делать, если вы не хотите тратить деньги на дорогую химчистку, а хотите справиться с этим самостоятельно?
Одним из самых популярных средств для чистки ковров стало средство под названием «Золушка» с антимольным эффектом. Это средство активно помогает устранять пятна, освежает цвета ковра и оставляет его сухим, что важно для тканей, которые могут пострадать от излишней влаги.
Растворите одну крышечку средства в литре теплой воды. Взбейте небольшое количество пены с помощью губки и аккуратно нанесите её на пятна. Важно использовать только пену, чтобы не намочить сам ковер. Через несколько минут пятна исчезнут, а ковер станет ярче и свежее.
Помимо того, что это средство хорошо справляется с загрязнениями, оно ещё и защищает шерстяные ковры от моли, благодаря своим антимольным свойствам. Обратите внимание на наличие такой отметки на упаковке — это дополнительная защита для вашего ковра.
Запах затхлости или плесени — это одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются владельцы ковров. Средство «Блокатор запахов» от бренда Grass является отличным решением. Это средство устраняет даже самые стойкие запахи — от домашних животных, до запаха плесени или пролитого сока.
Встряхните флакон и равномерно распылите средство по ковру. Оставьте до полного высыхания. Если запах не исчезает с первого раза, процедуру можно повторить. Это средство не оставляет химического запаха, а наоборот — делает воздух свежим и чистым.
Плесень — это настоящая беда для ковров, особенно если она появилась с обратной стороны. Средство Unicum — один из самых эффективных способов борьбы с этим неприятным явлением. Оно помогает не только удалить плесень, но и предотвратить её повторное появление.
Это средство наносится только с обратной стороны ковра. Сначала важно протестировать его на маленьком незаметном участке, так как средство может отбелить ткань. После этого, с помощью губки, аккуратно нанесите пену на поражённый участок и оставьте на некоторое время. После высыхания плесень исчезнет, а грибок не вернётся.
Чтобы ваш ковер оставался чистым и свежим как можно дольше, соблюдайте несколько простых правил:
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