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Posted 19 ноября, 14:41

Published 19 ноября, 14:41

Modified 19 ноября, 14:43

Updated 19 ноября, 14:43

Ваш ковер снова засияет как новый — 3 простых средства, которые заменят химчистку

Ваш ковер снова засияет как новый — 3 простых средства, которые заменят химчистку

19 ноября 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney. Ваш ковер снова засияет как новый — 3 простых средства, которые заменят химчистку
Справиться с пятнами, неприятными запахами и плесенью на ковре можно не только с помощью дорогостоящих химчисток. Есть доступные и простые способы, которые придадут вашему ковру новый вид и долгожданную свежесть. Как вернуть яркость, избавиться от плесени и запаха, не потратив при этом состояние?

Мария Жукова, домохозяйка и блогер, делится своим опытом и рассказывает о средствах, которые могут спасти ваш ковер.

Загрязнение, запахи и плесень: с чем сталкиваются владельцы ковров?

Ковер — это не просто элемент декора в доме, это ещё и вместилище для пыли, грязи и даже микробов. Особенно сложно бороться с пятнами от варенья, сока или краски, которые могут оставаться на поверхности даже после уборки. Но ещё больше проблем приносит неприятный запах затхлости или плесени, который может образоваться даже в том случае, если ковер не влажный на вид.

Для того чтобы ковер снова стал ярким и чистым, а воздух в помещении — свежим, необходимо правильно выбрать средство для его очистки и восстановления. Но что делать, если вы не хотите тратить деньги на дорогую химчистку, а хотите справиться с этим самостоятельно?

Загрязнение, запахи и плесень: с чем сталкиваются владельцы ковров?Загрязнение, запахи и плесень: с чем сталкиваются владельцы ковров?
Загрязнение, запахи и плесень: с чем сталкиваются владельцы ковров?. Фото: Изображение Midjourney

Чистим ковер без химчистки: простые и эффективные средства

1. «Золушка»: средство для удаления пятен и обновления цвета

Одним из самых популярных средств для чистки ковров стало средство под названием «Золушка» с антимольным эффектом. Это средство активно помогает устранять пятна, освежает цвета ковра и оставляет его сухим, что важно для тканей, которые могут пострадать от излишней влаги.

Как применить?

Растворите одну крышечку средства в литре теплой воды. Взбейте небольшое количество пены с помощью губки и аккуратно нанесите её на пятна. Важно использовать только пену, чтобы не намочить сам ковер. Через несколько минут пятна исчезнут, а ковер станет ярче и свежее.

Помимо того, что это средство хорошо справляется с загрязнениями, оно ещё и защищает шерстяные ковры от моли, благодаря своим антимольным свойствам. Обратите внимание на наличие такой отметки на упаковке — это дополнительная защита для вашего ковра.

  • Цена: около 150–200 рублей.
«Золушка»: средство для удаления пятен и обновления цвета«Золушка»: средство для удаления пятен и обновления цвета
«Золушка»: средство для удаления пятен и обновления цвета. Фото: Канал «Мария Жукова»

2. «Блокатор запахов»: средство для устранения запахов

Запах затхлости или плесени — это одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются владельцы ковров. Средство «Блокатор запахов» от бренда Grass является отличным решением. Это средство устраняет даже самые стойкие запахи — от домашних животных, до запаха плесени или пролитого сока.

Как использовать?

Встряхните флакон и равномерно распылите средство по ковру. Оставьте до полного высыхания. Если запах не исчезает с первого раза, процедуру можно повторить. Это средство не оставляет химического запаха, а наоборот — делает воздух свежим и чистым.

  • Цена: около 300–400 рублей.
«Блокатор запахов»: средство для устранения запахов«Блокатор запахов»: средство для устранения запахов
«Блокатор запахов»: средство для устранения запахов. Фото: Канал «Мария Жукова»

3. Unicum: средство от плесени и грибка

Плесень — это настоящая беда для ковров, особенно если она появилась с обратной стороны. Средство Unicum — один из самых эффективных способов борьбы с этим неприятным явлением. Оно помогает не только удалить плесень, но и предотвратить её повторное появление.

Как использовать?

Это средство наносится только с обратной стороны ковра. Сначала важно протестировать его на маленьком незаметном участке, так как средство может отбелить ткань. После этого, с помощью губки, аккуратно нанесите пену на поражённый участок и оставьте на некоторое время. После высыхания плесень исчезнет, а грибок не вернётся.

  • Цена: около 140 рублей за 500 мл.
Unicum: средство от плесени и грибкаUnicum: средство от плесени и грибка
Unicum: средство от плесени и грибка. Фото: Канал «Мария Жукова»

Советы по уходу за ковром

Чтобы ваш ковер оставался чистым и свежим как можно дольше, соблюдайте несколько простых правил:

  • Регулярно чистите его от пыли Даже если ковер выглядит чистым, на нем всегда остаётся пыль, которая способствует образованию пятен и неприятных запахов.
  • Протирайте его влажной тканью, чтобы удалить небольшие загрязнения.
  • Если ваш ковер изготовлен из натуральных материалов, таких как шерсть, важно использовать средства, защищающие его от моли. Моль может повредить волокна, оставляя на них дырочки, которые со временем могут ухудшить внешний вид ковра.
  • Если у вас есть дети или домашние животные, стоит регулярно применять средства, устраняющие запахи и загрязнения. Чтобы справиться с этим, стоит использовать очистители в спреях.
  • После того как вы использовали средства для удаления пятен и запахов, важно дать ковру время для высыхания, чтобы избежать появления сырости, которая может привести к образованию плесени.
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