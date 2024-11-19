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Posted 19 ноября, 10:43

Published 19 ноября, 10:43

Modified 19 ноября, 10:52

Updated 19 ноября, 10:52

В Уфе хотят построить новый мост

В Уфе хотят построить новый мост

19 ноября 2024, 10:43
Фото: Минтранс Башкирии.
Планируется, что строительство нового моста, свяжет левый берег реки Белой с микрорайоном Нижегородка, сообщает во вторник, 19 ноября, Минтранс Башкирии.

На прошедшем 19 ноября в Москве XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» глава Башкортостана Радий Хабиров провел рабочую встречу с Андреем Шишкиным, управляющим директором акционерного общества УК «Инфратех Концессии», которое входит в государственную корпорацию «Ростех».

Основной темой обсуждения стали инициативы в сфере транспортной инфраструктуры, в частности, проект строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Революционной в Уфе.

— Этот проект является первым этапом реализации транспортной магистрали, которая должна соединить активно развивающийся район Забелья с центральной частью столицы региона, — комментирует Минтранс Башкирии.

Андрей Шишкин, в свою очередь, отметил, что его компания уже начала работу над проектом. Сроки и детали его реализации пока не разглашают.

В Уфе будет мост на десять полос
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе запуск движения по обновленному путепроводу над рекой Белой запланирован на осень 2025 года.

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