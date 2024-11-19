В Уфе хоррор-квест закончился заявлением в полицию

Сам актёр обвинения опроверг и заявил, что девочка упала, убегая от него. При этом квест с условием того, что условный злодей может трогать участников, клиентки выбрали сами. Слова об ударе «жертвы» электрошокером актёр также не подтвердил. Кроме того, сотрудник указал на то, что после квеста девочки не высказывали никаких претензий и даже пообещали прийти снова. В ходе игры их также спрашивали, не хотят ли они закончить и пройти осмотр у врачей.