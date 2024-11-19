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Posted 19 ноября, 17:24

Published 19 ноября, 17:24

Modified 19 ноября, 17:26

Updated 19 ноября, 17:26

В Уфе хоррор-квест закончился заявлением в полицию

В Уфе хоррор-квест закончился заявлением в полицию

19 ноября 2024, 17:24
Фото: 1MI.
В столице Башкирии 12-летние школьницы обвинили в применении шокера и грубой силы актёра организации, проводящей мероприятия в экстремальном жанре, пишут «Известия».

Согласно показаниям девочек, работник квест-комнаты перестарался с методами устрашения. Так, одна из потерпевших рассказала, что актёр ударил её электошокером — устройства самообороны в подобных квестах обычно используют лишь как элемент шоу. По словам другой девочки, сотрудник якобы держал её за волосы и бросал на пол, а также сильно толкнул.

Сам актёр обвинения опроверг и заявил, что девочка упала, убегая от него. При этом квест с условием того, что условный злодей может трогать участников, клиентки выбрали сами. Слова об ударе «жертвы» электрошокером актёр также не подтвердил. Кроме того, сотрудник указал на то, что после квеста девочки не высказывали никаких претензий и даже пообещали прийти снова. В ходе игры их также спрашивали, не хотят ли они закончить и пройти осмотр у врачей.

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Осенью 2024 года, как сообщал Mkset, куда более серьёзный скандал случился с квест-комнатой в Стерлитамаке. Там несколько участников во время игры упёрлись в стену, которая не выдержала их вес — конструкция упала, а с ней вывалились прямо на улице трое участников.

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