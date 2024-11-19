Уникальная девочка родилась в Башкирии

Топ редких имен для девочек в Башкортостане на 19 ноября 2024 года выглядит так:

— Ойиша

— Богдана

— Эвелия

— Агнелия

— Нэркэс.



При выборе имен для своих дочерей родители Башкирии использовали и стереотип о его влиянии на судьбу, и фантазию. Например, имя Ойиша имеет индийское происхождение и означает «сияющая звезда». Такой вариант написания в России можно встретить крайне редко, обычно в документах «сияют звездами» Аиши.