Уникальная девочка родилась в Башкирии

Posted 19 ноября, 08:58
Published 19 ноября, 08:58
Modified 19 ноября, 09:04
Updated 19 ноября, 09:04
В 2024 году молодые родители не раз оставляли сотрудников системы ЗАГС в замешательстве. Так, с начала 2024 года в Башкирии появились на свет очаровательные девочки с менее прелестными и, что важно, уникальными именами.
Топ редких имен для девочек в Башкортостане на 19 ноября 2024 года выглядит так:
— Ойиша
— Богдана
— Эвелия
— Агнелия
— Нэркэс.
При выборе имен для своих дочерей родители Башкирии использовали и стереотип о его влиянии на судьбу, и фантазию. Например, имя Ойиша имеет индийское происхождение и означает «сияющая звезда». Такой вариант написания в России можно встретить крайне редко, обычно в документах «сияют звездами» Аиши.
Аиша — это женское имя арабского происхождения. В переводе оно означает «цветущая», «активная», «существующая», «деятельная» или «полная жизни».
Это имя принадлежало третьей, самой младшей супруге исламского пророка Мухаммеда — Аише бинт Абу Бакр.
Добавим, что с начала 2024 года в России родились 1 888 537 детей, из них — 52% мальчиков и 48% девочек. Средней возраст молодых родителей приближается к 30 годам.