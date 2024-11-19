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Posted 19 ноября, 08:58

Published 19 ноября, 08:58

Modified 19 ноября, 09:04

Updated 19 ноября, 09:04

Уникальная девочка родилась в Башкирии

Уникальная девочка родилась в Башкирии

19 ноября 2024, 08:58
Фото: 1MI.
Мама и папа младенца обескуражили работников ЗАГСА своим выбором, сообщается во вторник, 19 ноября, на официальном ресурсе ведомства.

В 2024 году молодые родители не раз оставляли сотрудников системы ЗАГС в замешательстве. Так, с начала 2024 года в Башкирии появились на свет очаровательные девочки с менее прелестными и, что важно, уникальными именами.

Топ редких имен для девочек в Башкортостане на 19 ноября 2024 года выглядит так:
— Ойиша
— Богдана
— Эвелия
— Агнелия
— Нэркэс.

При выборе имен для своих дочерей родители Башкирии использовали и стереотип о его влиянии на судьбу, и фантазию. Например, имя Ойиша имеет индийское происхождение и означает «сияющая звезда». Такой вариант написания в России можно встретить крайне редко, обычно в документах «сияют звездами» Аиши.

Аиша — это женское имя арабского происхождения. В переводе оно означает «цветущая», «активная», «существующая», «деятельная» или «полная жизни».

Это имя принадлежало третьей, самой младшей супруге исламского пророка Мухаммеда — Аише бинт Абу Бакр.

Добавим, что с начала 2024 года в России родились 1 888 537 детей, из них — 52% мальчиков и 48% девочек. Средней возраст молодых родителей приближается к 30 годам.

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