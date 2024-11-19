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Posted 19 ноября, 08:30

Published 19 ноября, 08:30

Modified 19 ноября, 09:11

Updated 19 ноября, 09:11

«Уфимское ожерелье» покрыл гололёд

«Уфимское ожерелье» превратилось в экстрим-шоу

19 ноября 2024, 08:30
Фото: 1MI.

«Уфимское ожерелье» покрыл гололёд

Многострадальное «Уфимское ожерелье» вновь попало в новостную повестку: на этот раз уфимцы пожаловались на пешие дорожки, которые больше похожи на ледовый каток, пишут в соцсетях во вторник, 19 ноября.

Ранее Mkset сообщал, что в «Уфимском ожерелье» появились фонари, однако освещение для них так и не подключили, превращая вечерние прогулки в настоящий квест на выживание. Работы по установке освещения начались в сентябре, но к середине ноября результата нет — фонари так и не заработали, несмотря на затраты в 18,2 миллиона рублей.

Однако на этом проблемы с детищем мэра Уфы Ратмира Мавлиева не закончились. Местные жители делятся в соцсетях новостью, что уровень сложности прохождения квеста «Уфимское ожерелье» вышел на новый травмоопасный уровень: пешие дорожки полностью спрятались под лед. Теперь чтобы прогуляться по зимнему парку, стоит заранее узнать адрес травмпункта, ведь вероятность падения с таким гололедом очень уж высока.

Видео: https://t.me/ufacityinfochat
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«Уфимское ожерелье» — проект, который уфимцы встретили с огромной радостью, ведь кто не хочет насладиться живописной природой любимой Республики Башкортостан. Кажется, властям стоит позаботиться хотя бы о том, чтобы прогулки по любимым тропинкам не несли угроз здоровью и жизни уфимцев.

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