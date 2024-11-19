«Уфимское ожерелье» превратилось в экстрим-шоу

Ранее Mkset сообщал, что в «Уфимском ожерелье» появились фонари, однако освещение для них так и не подключили, превращая вечерние прогулки в настоящий квест на выживание. Работы по установке освещения начались в сентябре, но к середине ноября результата нет — фонари так и не заработали, несмотря на затраты в 18,2 миллиона рублей.