Уфимский долгострой пустят с молотка

Стартовая цена на коммерческий долгострой с правом аренды земельного участка составляет ₽80,2 млн. Аукционный лот включает бетонное строение площадью 611,7 кв. м с уровнем готовности 25%. Предполагалось, что здесь будет возведен коммерческий объект — торговый или бизнес-центр. Разрешение на строительство было предоставлено еще в 2016 году, но дальше четверти проект за восемь лет так и не ушёл, превратившись в явно не украшающий Уфу долгострой.



Прием заявок на лот от потенциальных покупателей открыт до 12 декабря. Торги стартуют с минимальной суммы и будут идти на повышение с шагом в 5% от стартовой цены лота. Объект достанется тому, кто предложит за уфимский долгострой самую высокую цену. Доход от аукциона пополнит конкурсную массу ГУП «ФЖС» для выплаты долгов и обязательных отчислений. Объект уходит с торгов по программе приватизации муниципального имущества. Судьбу долгостроя решит новый собственник. Известно, что объект на этом этапе нельзя использовать под жилье.