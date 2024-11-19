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Posted 19 ноября, 09:43

Published 19 ноября, 09:43

Modified 19 ноября, 09:45

Updated 19 ноября, 09:45

В Уфе продадут бизнес-центр

Уфимский долгострой пустят с молотка

19 ноября 2024, 09:43
Фото: mkset.ru.

В Уфе продадут бизнес-центр

На онлайн-торги выставлен объект незавершенного строительства, расположенный в жилом комплексе «Иремель» на углу улиц Айской и Бакалинской в Уфе, указано во вторник, 19 ноября, на ресурсе аукционной площадки ГИС «Торги».

Стартовая цена на коммерческий долгострой с правом аренды земельного участка составляет ₽80,2 млн. Аукционный лот включает бетонное строение площадью 611,7 кв. м с уровнем готовности 25%. Предполагалось, что здесь будет возведен коммерческий объект — торговый или бизнес-центр. Разрешение на строительство было предоставлено еще в 2016 году, но дальше четверти проект за восемь лет так и не ушёл, превратившись в явно не украшающий Уфу долгострой.

Прием заявок на лот от потенциальных покупателей открыт до 12 декабря. Торги стартуют с минимальной суммы и будут идти на повышение с шагом в 5% от стартовой цены лота. Объект достанется тому, кто предложит за уфимский долгострой самую высокую цену. Доход от аукциона пополнит конкурсную массу ГУП «ФЖС» для выплаты долгов и обязательных отчислений. Объект уходит с торгов по программе приватизации муниципального имущества. Судьбу долгостроя решит новый собственник. Известно, что объект на этом этапе нельзя использовать под жилье.

Уфимцы против стройки человейника вместо леса
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Ранее Mkset писал о возмущении уфимцев перспективой строительства высоток в зеленой зоне города. Свое возмущение они высказали в канале мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Уфимцы просят оставить в покое участок за больницей №18 и сохранить зеленый уголок леса в городе для потомков.

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