Уфимка поставила наглый автосалон на место

Представьте ситуацию: вы приобретаете автомобиль, а в добавку к нему вас вынуждают подписать договор на безотзывную независимую гарантию на ₽100 000. И однажды вы понимаете, что никакой услуги на самом деле не было. Именно в такой ситуации оказалась уфимка, связавшаяся с «Д. С. Авто».