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Posted 19 ноября, 10:40

Published 19 ноября, 10:40

Modified 19 ноября, 10:51

Updated 19 ноября, 10:51

Уфимка добилась компенсации за покупку машины

Уфимка поставила наглый автосалон на место

19 ноября 2024, 10:40
Фото: 1MI.

Уфимка добилась компенсации за покупку машины

Уфимка приобрела машину в автосалоне «Д. С. Авто». Предприимчивый менеджеры вынудили подписать женщину договор на безотзывную гарантию от автосалона. Однако услуга оказана не была, сообщает Роспотребнадзор Республики во вторник, 19 ноября.

Представьте ситуацию: вы приобретаете автомобиль, а в добавку к нему вас вынуждают подписать договор на безотзывную независимую гарантию на ₽100 000. И однажды вы понимаете, что никакой услуги на самом деле не было. Именно в такой ситуации оказалась уфимка, связавшаяся с «Д. С. Авто».

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Когда женщина попыталась расторгнуть договор и вернуть свои деньги, автосалон решил просто проигнорировать её просьбы. Однако уфимка, обратившись в Управление Роспотребнадзора, получила поддержку и «поднажала» на автосалон.

Суды первой и апелляционной инстанции поддержали женщину, и в итоге «Д. С. Авто» не только вернули ей ₽100 000 за безотзывную гарантию, но ещё и заплатили ₽56 000 в качестве моральной компенсации и штрафа.

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