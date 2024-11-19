Уфимка поставила наглый автосалон на место

Posted 19 ноября, 10:40
Published 19 ноября, 10:40
Modified 19 ноября, 10:51
Updated 19 ноября, 10:51
Представьте ситуацию: вы приобретаете автомобиль, а в добавку к нему вас вынуждают подписать договор на безотзывную независимую гарантию на ₽100 000. И однажды вы понимаете, что никакой услуги на самом деле не было. Именно в такой ситуации оказалась уфимка, связавшаяся с «Д. С. Авто».
Когда женщина попыталась расторгнуть договор и вернуть свои деньги, автосалон решил просто проигнорировать её просьбы. Однако уфимка, обратившись в Управление Роспотребнадзора, получила поддержку и «поднажала» на автосалон.
Суды первой и апелляционной инстанции поддержали женщину, и в итоге «Д. С. Авто» не только вернули ей ₽100 000 за безотзывную гарантию, но ещё и заплатили ₽56 000 в качестве моральной компенсации и штрафа.