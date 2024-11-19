Уфа опять сползает

Напомним, в начале октября 2024 года власти Уфы открыли долгожданную развязку улиц Рыленко и Пугачёва. В этом контексте горожан возмутило недостаточное внимание к этой части дороги и заявления чиновников, что склон вдоль улицы Рыленко не нуждается в дополнительном укреплении.