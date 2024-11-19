Уфа опять сползает

Posted 19 ноября, 17:35
Published 19 ноября, 17:35
Modified 19 ноября, 17:37
Updated 19 ноября, 17:37
Напомним, в начале октября 2024 года власти Уфы открыли долгожданную развязку улиц Рыленко и Пугачёва. В этом контексте горожан возмутило недостаточное внимание к этой части дороги и заявления чиновников, что склон вдоль улицы Рыленко не нуждается в дополнительном укреплении.
— Причина обрушения — отсутствие обрешетки. Как сказал один «строитель», — «нет в ней необходимости», — пишет автор ролика в одном из городских Telegram-каналов.
В мэрии журналистам сообщили, что администрация действительно собиралась благоустроить обвалившийся склон, однако не смогла попасть к нему, поскольку участок находился в частной собственности.
— Данный земельный участок <…> и является частной собственностью. При благоустройстве склонов <…> в доступе на территорию было отказано, — цитирует администрацию портал Ufa1.
Ранее, как сообщал Mkset, власти прокомментировали обвал грунта, произошедший в районе Монумента Дружбы ещё в апреле 2024 года. По словам мэрии, закончить ликвидацию последствий инцидента должны до конца декабря.