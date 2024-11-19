mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 17:35

Published 19 ноября, 17:35

Modified 19 ноября, 17:37

Updated 19 ноября, 17:37

В Уфе обвалился грунт у новой дороги

Уфа опять сползает

19 ноября 2024, 17:35
Фото: RayonUfa/Telegram.

В Уфе обвалился грунт у новой дороги

В столице Башкирии произошло обрушение грунта на улице Генерала Рыленко — сообщили очевидцы.

Напомним, в начале октября 2024 года власти Уфы открыли долгожданную развязку улиц Рыленко и Пугачёва. В этом контексте горожан возмутило недостаточное внимание к этой части дороги и заявления чиновников, что склон вдоль улицы Рыленко не нуждается в дополнительном укреплении.

— Причина обрушения — отсутствие обрешетки. Как сказал один «строитель», — «нет в ней необходимости», — пишет автор ролика в одном из городских Telegram-каналов.
Видео: RayonUfa/Telegram.

В мэрии журналистам сообщили, что администрация действительно собиралась благоустроить обвалившийся склон, однако не смогла попасть к нему, поскольку участок находился в частной собственности.

— Данный земельный участок <…> и является частной собственностью. При благоустройстве склонов <…> в доступе на территорию было отказано, — цитирует администрацию портал Ufa1.
Уфа сползает
Узнать подробнее

Ранее, как сообщал Mkset, власти прокомментировали обвал грунта, произошедший в районе Монумента Дружбы ещё в апреле 2024 года. По словам мэрии, закончить ликвидацию последствий инцидента должны до конца декабря.

Читайте также:
Уфимских чиновников пересадили на электричкиМэрия провела уфимцев
#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Чиновники#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика