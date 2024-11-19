Учёные выяснили, почему собака вас не понимает — какую ошибку делают хозяева?

Posted 19 ноября, 10:48
Published 19 ноября, 10:48
Modified 19 ноября, 10:50
Updated 19 ноября, 10:50
Собаки сопровождают людей тысячелетиями, становясь не только охотниками, но и друзьями, помощниками, защитниками. Их способность понимать человеческие команды — результат долгой адаптации. Однако, как выяснили исследователи, процесс общения — это не только заслуга животных. Люди также подсознательно корректируют свои привычки, чтобы облегчить собакам задачу.
Недавнее исследование учёных из Женевы и Франции позволило заглянуть в глубины такого межвидового диалога. Эксперты изучили, как люди говорят с собаками, и сопоставили это с речью, адресованной другим людям. Также изучили изменения активности мозга у собак при восприятии речи.
Чтобы понять, как животные воспринимают команды, учёные обратили внимание на скорость речи. Средний человек разговаривает с другим человеком со скоростью около четырёх слогов в секунду. Но собаки общаются значительно медленнее — около двух звуков за то же время. Если человек хочет, чтобы питомец его понял, его речь автоматически замедляется до трёх слогов в секунду.
Изменения в человеческой речи помогают собакам легче обрабатывать информацию. Дело в том, что мозг собак воспринимает голосовые сигналы медленнее. Учёные обнаружили, что во время общения с людьми у собак активизируются так называемые дельта-ритмы мозга — медленные электрические колебания, которые помогают сосредоточиться на звуках.
Человеческий мозг, напротив, реагирует на речь быстрее, используя тета-ритмы — их скорость выше, что позволяет человеку одновременно воспринимать больше информации. Когда человек замедляет свою речь, он делает её более подходящей для восприятия питомцем.
В эксперименте учёные использовали команды в повелительном наклонении — короткие и простые, например: «Сидеть!», «Лежать!», «Ко мне!». Эти фразы специально адаптированы для того, чтобы быть понятными животным. Оказалось, что их восприятие напрямую зависит от ритма и интонации.
Если говорить с собакой слишком быстро, она может просто не уловить суть команды. Замедление речи приближает её к естественному «языку» собаки. Это делает взаимодействие более эффективным, снижая вероятность недопонимания.
Учёные уверены, что способность к адаптации речи — один из ключевых факторов успешного общения с животными. Ещё в процессе одомашнивания собаки научились лучше воспринимать человеческий голос, но в ответ и люди изменили свои привычки.
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