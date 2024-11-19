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Posted 19 ноября, 10:48

Published 19 ноября, 10:48

Modified 19 ноября, 10:50

Updated 19 ноября, 10:50

Учёные выяснили, почему ваша собака вас не понимает — вы делаете одну ошибку

Учёные выяснили, почему собака вас не понимает — какую ошибку делают хозяева?

19 ноября 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney. Учёные выяснили, почему ваша собака вас не понимает — вы делаете одну ошибку
Что, если для лучшего понимания питомца нужно просто изменить способ общения? Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что один важный нюанс в человеческой речи помогает собакам лучше воспринимать команды. Но что именно меняется и как это влияет на мозг животного?

Собаки сопровождают людей тысячелетиями, становясь не только охотниками, но и друзьями, помощниками, защитниками. Их способность понимать человеческие команды — результат долгой адаптации. Однако, как выяснили исследователи, процесс общения — это не только заслуга животных. Люди также подсознательно корректируют свои привычки, чтобы облегчить собакам задачу.

Недавнее исследование учёных из Женевы и Франции позволило заглянуть в глубины такого межвидового диалога. Эксперты изучили, как люди говорят с собаками, и сопоставили это с речью, адресованной другим людям. Также изучили изменения активности мозга у собак при восприятии речи.

Что учёные узнали?

Чтобы понять, как животные воспринимают команды, учёные обратили внимание на скорость речи. Средний человек разговаривает с другим человеком со скоростью около четырёх слогов в секунду. Но собаки общаются значительно медленнее — около двух звуков за то же время. Если человек хочет, чтобы питомец его понял, его речь автоматически замедляется до трёх слогов в секунду.

Изменения в человеческой речи помогают собакам легче обрабатывать информациюИзменения в человеческой речи помогают собакам легче обрабатывать информацию
Изменения в человеческой речи помогают собакам легче обрабатывать информацию. Фото: Изображение Midjourney

Как это работает?

Изменения в человеческой речи помогают собакам легче обрабатывать информацию. Дело в том, что мозг собак воспринимает голосовые сигналы медленнее. Учёные обнаружили, что во время общения с людьми у собак активизируются так называемые дельта-ритмы мозга — медленные электрические колебания, которые помогают сосредоточиться на звуках.

Человеческий мозг, напротив, реагирует на речь быстрее, используя тета-ритмы — их скорость выше, что позволяет человеку одновременно воспринимать больше информации. Когда человек замедляет свою речь, он делает её более подходящей для восприятия питомцем.

Почему это важно?

В эксперименте учёные использовали команды в повелительном наклонении — короткие и простые, например: «Сидеть!», «Лежать!», «Ко мне!». Эти фразы специально адаптированы для того, чтобы быть понятными животным. Оказалось, что их восприятие напрямую зависит от ритма и интонации.

Если говорить с собакой слишком быстро, она может просто не уловить суть команды. Замедление речи приближает её к естественному «языку» собаки. Это делает взаимодействие более эффективным, снижая вероятность недопонимания.

Какие выводы сделали специалисты?

Учёные уверены, что способность к адаптации речи — один из ключевых факторов успешного общения с животными. Ещё в процессе одомашнивания собаки научились лучше воспринимать человеческий голос, но в ответ и люди изменили свои привычки.

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#Ольга Харина#Домашние животные#Животные#Живая природа
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