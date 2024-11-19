Учёные выяснили, почему собака вас не понимает — какую ошибку делают хозяева?

Чтобы понять, как животные воспринимают команды, учёные обратили внимание на скорость речи. Средний человек разговаривает с другим человеком со скоростью около четырёх слогов в секунду. Но собаки общаются значительно медленнее — около двух звуков за то же время. Если человек хочет, чтобы питомец его понял, его речь автоматически замедляется до трёх слогов в секунду.