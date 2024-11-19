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Posted 19 ноября, 08:39

Published 19 ноября, 08:39

Modified 19 ноября, 10:10

Updated 19 ноября, 10:10

Жителям Башкирии рекомендую есть говядину и баранину

Топ-рейтинг мяса составил врач из Башкирии

19 ноября 2024, 08:39
Фото: mkset.ru.

Жителям Башкирии рекомендую есть говядину и баранину

Врач-гастроэнтеролог и диетолог из Уфы Эльвира Белева во вторник, 19 ноября, в интервью UfaTime.ru поделилась информацией о наиболее полезных типах мяса.
— Выбор наиболее полезного мясного продукта зависит от таких факторов, как содержание жиров, белков, витаминов и минералов, а также метод его приготовления, — отмечает диетолог из Уфы Эльвира Белева. — Важен способ приготовления мяса. Лучшего всего выбирать запекание, тушение и приготовление на пару. Стоит контролировать использование соли и жиров во время обработки.

Специалист сферы медицины выделила несколько видов мяса как наиболее полезные в повседневном рационе. Их оказалось четыре, все они представлены на прилавках региональных розничных магазинов. Таким образом, сформировался топ полезных видов мяса от врача.

На верхней строчке списка оказалась диетическая куриная грудка, то есть филе без кожи. В таком курином мясе много белка и мало жира и калорий. Диетолог рекомендует употреблять это мясо тем, кто заботится о стройной фигуре и сохранении мышечной массы.

На втором месте рейтинге — еще одна пташка. Строчку заняла индейка. Она ценится врачами за насыщенность минералами и витаминами. Топ-3 закрывает говядина. Но она должна быть без лишнего жира, то есть постной. Крайняя строчка рейтинга — за бараниной. Врач рекомендует этот вид мяса, особо любимый в Башкирии, из-за полезных жирных кислот.

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Напомним, ранее Mkset сообщал данные о стоимости минимальной потребительской корзины в Башкортостане. Потребительская инфляция к ноябрю 2024 года составила в регионе более 6%.

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