Топ-рейтинг мяса составил врач из Башкирии

На верхней строчке списка оказалась диетическая куриная грудка, то есть филе без кожи. В таком курином мясе много белка и мало жира и калорий. Диетолог рекомендует употреблять это мясо тем, кто заботится о стройной фигуре и сохранении мышечной массы.



На втором месте рейтинге — еще одна пташка. Строчку заняла индейка. Она ценится врачами за насыщенность минералами и витаминами. Топ-3 закрывает говядина. Но она должна быть без лишнего жира, то есть постной. Крайняя строчка рейтинга — за бараниной. Врач рекомендует этот вид мяса, особо любимый в Башкирии, из-за полезных жирных кислот.