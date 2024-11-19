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Posted 19 ноября, 13:23

Published 19 ноября, 13:23

Modified 19 ноября, 14:39

Updated 19 ноября, 14:39

Титул «Автомобиль года» увеличил привлекательность модели Geely Monjaro

Титул «Автомобиль года» увеличил привлекательность модели Geely Monjaro

19 ноября 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney.
После получения титула «Автомобиль года» (Car of the year) на национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» существенно вырос интерес к кроссоверу Geely Monjaro.

Повышенное внимание к модели отмечают и в дилерских центрах, но точные данные о продажах пока не опубликованы, пишет newsnn.ru.

Издание «Автопанорама» отмечает, что, по мнению экспертов, признание на уровне престижной премии поможет укрепить доверие россиян к Geely и упрочить позиции бренда на рынке.

Алексей Грамматчиков, исполняющий обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО» и главный редактор журнала «Автопанорама», отметил высокие потребительские характеристики автомобиля. Он также добавил, что Geely Monjaro сочетает в себе технологии одной из лучших китайских компаний и инженерные компетенции европейского бренда Volvo.

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал данную модель уникальным предложением на отечественном рынке. Он пояснил, что при сравнительно большой цене Geely Monjaro входит в десятку наиболее популярных авто в России.

Российское подразделение Geely будет и дальше развивать успех кроссовера. Планируются активизация маркетинговой кампании и новые форматы взаимодействия с потенциальными клиентами. Важным шагом в формировании имиджа компании как производителя качественных машин стала победа в данной премии.

В список лауреатов премии «ТОП-5 АВТО» вошли кроссоверы JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus, электромобиль HONGQI E-HS9 и ⁠коммерческий автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус).

Также, в рамках специальных номинаций были вручены награды лучшим маркетинговым и PR-департаментам. Лучший PR-отдел — в компании JETOUR, а награду за лучший маркетинговый отдел получил «АвтоВАЗ». Также отдельной награды за вклад в развитие автомобильного бизнеса в стране удостоен директор EXEED Cars Rus Геннадий Баранов.

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