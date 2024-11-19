Титул «Автомобиль года» увеличил привлекательность модели Geely Monjaro

Также, в рамках специальных номинаций были вручены награды лучшим маркетинговым и PR-департаментам. Лучший PR-отдел — в компании JETOUR, а награду за лучший маркетинговый отдел получил «АвтоВАЗ». Также отдельной награды за вклад в развитие автомобильного бизнеса в стране удостоен директор EXEED Cars Rus Геннадий Баранов.