Титул «Автомобиль года» увеличил привлекательность модели Geely Monjaro

Posted 19 ноября, 13:23
Published 19 ноября, 13:23
Modified 19 ноября, 14:39
Updated 19 ноября, 14:39
Повышенное внимание к модели отмечают и в дилерских центрах, но точные данные о продажах пока не опубликованы, пишет newsnn.ru.
Издание «Автопанорама» отмечает, что, по мнению экспертов, признание на уровне престижной премии поможет укрепить доверие россиян к Geely и упрочить позиции бренда на рынке.
Алексей Грамматчиков, исполняющий обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО» и главный редактор журнала «Автопанорама», отметил высокие потребительские характеристики автомобиля. Он также добавил, что Geely Monjaro сочетает в себе технологии одной из лучших китайских компаний и инженерные компетенции европейского бренда Volvo.
Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал данную модель уникальным предложением на отечественном рынке. Он пояснил, что при сравнительно большой цене Geely Monjaro входит в десятку наиболее популярных авто в России.
Российское подразделение Geely будет и дальше развивать успех кроссовера. Планируются активизация маркетинговой кампании и новые форматы взаимодействия с потенциальными клиентами. Важным шагом в формировании имиджа компании как производителя качественных машин стала победа в данной премии.
В список лауреатов премии «ТОП-5 АВТО» вошли кроссоверы JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus, электромобиль HONGQI E-HS9 и коммерческий автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус).
Также, в рамках специальных номинаций были вручены награды лучшим маркетинговым и PR-департаментам. Лучший PR-отдел — в компании JETOUR, а награду за лучший маркетинговый отдел получил «АвтоВАЗ». Также отдельной награды за вклад в развитие автомобильного бизнеса в стране удостоен директор EXEED Cars Rus Геннадий Баранов.