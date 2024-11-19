mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 15:54

Published 19 ноября, 15:54

Modified 9 декабря, 18:06

Updated 9 декабря, 18:06

СОГАЗ готов выполнить обязательства по выплате пострадавшим в ДТП на пл. Восстания

СОГАЗ готов выполнить обязательства по выплате пострадавшим в ДТП на пл. Восстания

19 ноября 2024, 15:54
Фото: СОГАЗ.
Реклама. АО «СОГАЗ». erid: LjN8KcGvZ
СОГАЗ готов выполнить свои обязательства по выплате возмещения пассажирам, пострадавшим в ДТП на пл. Восстания в Санкт-Петербурге.

Гражданская ответственность перевозчика ГУП «Пассажиравтотранс», два рейсовых автобуса которого попали в ДТП 27 октября 2024 года на перекрёстке Лиговского и Невского проспектов в Санкт-Петербурге, застрахована в АО «СОГАЗ». Страховой договор заключен в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика».

СОГАЗ желает пострадавшим скорейшего выздоровления и готов оперативно выполнить свои обязательства по договору страхования после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов. ГУП «Пассажиравтотранс», со своей стороны, готово оказать содействие в подготовке документов для получения выплат согласно требованиям закона.

Чтобы получить страховую выплату, пострадавшим пассажирам необходимо направить в СОГАЗ заявление на выплату, приложив к нему копию документов, удостоверяющих личность, и документы, выданные медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший (в них должен быть указан характер полученных потерпевшим травм и увечий, диагноз и период нетрудоспособности). Документ об обстоятельствах произошедшего события СОГАЗ самостоятельно запросит у перевозчика.

Размер выплат для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы.

Обратиться за страховыми выплатами можно и после завершения лечения.

Подробную информацию о получении страховых выплат в соответствии с законодательством и списке необходимых документов можно получить по телефону контактного центра 8 800 333 0 888.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика