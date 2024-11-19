Слоны не забывают: эти животные могут помнить своих смотрителей десятилетиями!

Слоны — не просто гигантские, грациозные животные с долгой историей на Земле. Эти создания отличаются исключительной памятью, высокой социальной организованностью и способностью к сочувствию. Учёные давно заметили, что слоны способны взаимодействовать с окружающими не только через зрительные сигналы, но и через запахи, голос и даже мимику. Однако новые исследования пошли еще дальше, продемонстрировав, что слоны могут помнить запахи и людей, с которыми не встречались много лет.