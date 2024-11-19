Слоны не забывают: эти животные могут помнить своих смотрителей десятилетиями!

Posted 19 ноября, 08:21
Published 19 ноября, 08:21
Modified 19 ноября, 08:23
Updated 19 ноября, 08:23
Слоны — не просто гигантские, грациозные животные с долгой историей на Земле. Эти создания отличаются исключительной памятью, высокой социальной организованностью и способностью к сочувствию. Учёные давно заметили, что слоны способны взаимодействовать с окружающими не только через зрительные сигналы, но и через запахи, голос и даже мимику. Однако новые исследования пошли еще дальше, продемонстрировав, что слоны могут помнить запахи и людей, с которыми не встречались много лет.
Недавний эксперимент, проведённый учеными из Германии и Франции, стал сенсацией в мире зоологии. Они доказали, что слоны могут запомнить своих бывших смотрителей, даже спустя более десяти лет после последней встречи с ними. Эти удивительные животные не только помнят запахи, но и узнают своих старых знакомых, проявляя яркие реакции на их запах и изображения.
Исследование провели с участием двух слоних — Биби и Паньи, которые 13 лет назад переехали из Берлинского зоопарка в Серенгети-парк в городе Ходенхаген. Ученые установили рядом с их вольерами специальные стойки с вещами, связанными с бывшими смотрителями слонов. Одна стойка содержала предметы, пропитанные запахом бывших работников зоопарка, а другая — вещи, не имеющие отношения к знакомым животным людям.
Для того чтобы максимально точно воспроизвести запах смотрителей, ученые попросили бывших сотрудников Берлинского зоопарка носить футболки в течение восьми часов, после чего они стали основным источником запаха для слонов. Дополнительно были записаны голосовые фразы работников зоопарка, которые также использовались в эксперименте.
Реакция слонов оказалась поразительной: они неоднократно и более длительно проявляли интерес к стойке, которая была связана с бывшими смотрителями.
Результаты этого исследования открывают удивительные перспективы в понимании эмоций и памяти животных. Слоны известны своим сложным эмоциональным состоянием, они обладают выраженной социальной природой, заботятся о своих сородичах и демонстрируют привязанность к людям. Примеры таких привязанностей уже давно известны: слоны, переживающие утрату сородичей, часто показывают признаки скорби, а в редких случаях даже могут кидать камни в бывших хозяев при встрече.
Исследование, проведенное в Серенгети-парке, демонстрирует, что слоны могут сохранять не только эмоциональную привязанность, но и воспоминания о людях, с которыми они были тесно связаны.
Ученые делают вывод, что слоны, которые имеют стабильные отношения с постоянными смотрителями, могут чувствовать себя гораздо более комфортно и безопасно. Привязанность к человеку способствует не только эмоциональной стабильности, но и общему психоэмоциональному состоянию животного. В зоопарках, где персонал часто меняется, у животных может возникать стресс, связанный с нехваткой постоянных фигур в их жизни.
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