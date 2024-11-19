РЭО выступил за введение новых правил содержания контейнерных площадок

В числе предложений РЭО — установка ограждений на мусорных площадках, замена контейнеров типа «бункеры-лодочки» на стандартные контейнеры, если на площадке их три и более. Также предлагается установить над местами для сбора мусора навесы или использовать контейнеры с крышками. Авторы инициативы выступили за закрепление этих и других изменений в СанПиН и Правилах обращения с ТКО. Об этом пишет 56orb.ru.