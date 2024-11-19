mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 14:03

Published 19 ноября, 14:03

Modified 19 ноября, 14:03

Updated 19 ноября, 14:03

РЭО выступил за введение новых правил содержания контейнерных площадок

РЭО выступил за введение новых правил содержания контейнерных площадок

19 ноября 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney.
Российский экологический оператор представил регионам предложения, касающиеся унификации стандартов для создания и содержания площадок для сбора мусора. Эти инициативы поддержали представители 68 субъектов РФ.

В числе предложений РЭО — установка ограждений на мусорных площадках, замена контейнеров типа «бункеры-лодочки» на стандартные контейнеры, если на площадке их три и более. Также предлагается установить над местами для сбора мусора навесы или использовать контейнеры с крышками. Авторы инициативы выступили за закрепление этих и других изменений в СанПиН и Правилах обращения с ТКО. Об этом пишет 56orb.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что большинство регионов России считают важной работу по обновлению санитарных норм. По его мнению, этот вопрос может быть рассмотрен на заседании с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.

В России впервые на законодательном уровне вводится понятие содержания контейнерных площадок. Некоторые регионы предложили дополнить его такими работами, как дезинсекция, дератизация, ремонт контейнеров и уборка снега. Этот перечень может быть расширен, чтобы площадки соответствовали санитарным и экологическим требованиям.

С учетом различий в обращении с отходами в разных регионах РЭО предлагает дать регионам право самим решать, передавать ли функции содержания мест накопления отходов регоператорам или оставить за муниципалитетами.

Регионы также предложили установить дополнительные требования к размерам контейнеров и площадок, их освещению и наличию подъездных путей. При этом у субъектов РФ уже имеются полномочия по утверждению порядка накопления отходов, что позволяет им частично решать эти вопросы самостоятельно уже сейчас, добавил глава РЭО.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика