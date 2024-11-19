РЭО выступил за введение новых правил содержания контейнерных площадок

Posted 19 ноября, 14:03
Published 19 ноября, 14:03
Modified 19 ноября, 14:03
Updated 19 ноября, 14:03
В числе предложений РЭО — установка ограждений на мусорных площадках, замена контейнеров типа «бункеры-лодочки» на стандартные контейнеры, если на площадке их три и более. Также предлагается установить над местами для сбора мусора навесы или использовать контейнеры с крышками. Авторы инициативы выступили за закрепление этих и других изменений в СанПиН и Правилах обращения с ТКО. Об этом пишет 56orb.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что большинство регионов России считают важной работу по обновлению санитарных норм. По его мнению, этот вопрос может быть рассмотрен на заседании с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.
В России впервые на законодательном уровне вводится понятие содержания контейнерных площадок. Некоторые регионы предложили дополнить его такими работами, как дезинсекция, дератизация, ремонт контейнеров и уборка снега. Этот перечень может быть расширен, чтобы площадки соответствовали санитарным и экологическим требованиям.
С учетом различий в обращении с отходами в разных регионах РЭО предлагает дать регионам право самим решать, передавать ли функции содержания мест накопления отходов регоператорам или оставить за муниципалитетами.
Регионы также предложили установить дополнительные требования к размерам контейнеров и площадок, их освещению и наличию подъездных путей. При этом у субъектов РФ уже имеются полномочия по утверждению порядка накопления отходов, что позволяет им частично решать эти вопросы самостоятельно уже сейчас, добавил глава РЭО.