Пьяный водитель пытался подкупить инспектора в Башкирии

Пока правоохранитель оформлял протокол, нарушитель внезапно предложил инспектору «договориться» и перевести ему на карту ₽10 000. Настойчивый отказ и предупреждение о том, что за подобные действия предусмотрена ответственность, водителя не смутили — молодой человек не унимался и продолжал уговаривать инспектора. В конце концов, страж порядка доложил обо всём руководству — те направили на место наряд полиции.