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Posted 19 ноября, 15:43

Published 19 ноября, 15:43

Modified 19 ноября, 16:11

Updated 19 ноября, 16:11

Пьяный водитель пытался подкупить инспектора в Башкирии

Пьяный водитель пытался подкупить инспектора в Башкирии

19 ноября 2024, 15:43
Фото: 1MI, Владимир Севастьянов / Telegram.
В Стерлитамаке попытка откупиться от «гаишника» закончилась для молодого человека задержанием — сообщил во вторник, 19 ноября, начальник башкортостанской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Сотрудник ГАИ остановил водителя, чтобы проверить документы — от автолюбителя в этот момент сильно разило алкоголем. От прохождения теста на содержание спирта в организме водитель отказываться не стал — прибор тут же показал опьянение.

Пока правоохранитель оформлял протокол, нарушитель внезапно предложил инспектору «договориться» и перевести ему на карту ₽10 000. Настойчивый отказ и предупреждение о том, что за подобные действия предусмотрена ответственность, водителя не смутили — молодой человек не унимался и продолжал уговаривать инспектора. В конце концов, страж порядка доложил обо всём руководству — те направили на место наряд полиции.

Сейчас парень задержан, МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела о даче взятки. Максимально наказание, которое может грозить подозреваемому — два года лишения свободы.

Видео: Владимир Севастьянов / Telegram.
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