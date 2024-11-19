Пьяный водитель пытался подкупить инспектора в Башкирии

Posted 19 ноября, 15:43
Published 19 ноября, 15:43
Modified 19 ноября, 16:11
Updated 19 ноября, 16:11
Сотрудник ГАИ остановил водителя, чтобы проверить документы — от автолюбителя в этот момент сильно разило алкоголем. От прохождения теста на содержание спирта в организме водитель отказываться не стал — прибор тут же показал опьянение.
Пока правоохранитель оформлял протокол, нарушитель внезапно предложил инспектору «договориться» и перевести ему на карту ₽10 000. Настойчивый отказ и предупреждение о том, что за подобные действия предусмотрена ответственность, водителя не смутили — молодой человек не унимался и продолжал уговаривать инспектора. В конце концов, страж порядка доложил обо всём руководству — те направили на место наряд полиции.
Сейчас парень задержан, МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела о даче взятки. Максимально наказание, которое может грозить подозреваемому — два года лишения свободы.