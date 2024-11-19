Премьера года: ЖК «Белый остров» — новый формат загородной жизни, доступный каждому

Жилой комплекс «Белый остров» представляет собой современную застройку с квартирами различной планировки — от уютных студий до просторных четырехкомнатных квартир с потолками более 2,7 метров, с увеличенными окнами, и видом на панораму города, реки и лес. Есть и эксклюзивные решения — с террасами, балконами, с антресолями с высотой потолка до 4,9 м. Каждый дом оснащен современными инженерными системами, обеспечивающими комфорт проживания. Для удобства жильцов предусмотрены подземные и наземные паркинги, а также благоустроенная придомовая территория с зонами отдыха и детскими площадками. Особое внимание архитекторами уделено ландшафту комплекса: вокруг домов разбиты зеленые зоны с прогулочными дорожками, что создает атмосферу уединения и гармонии с природой. В непосредственной близости предусмотрен пляж, марина для владельцев катеров и яхт, набережная, протяженностью более 2 км. Инфраструктура жилого комплекса также включает в себя школу, детские сады и спортивные центры, что делает проживание максимально комфортным для всех членов семьи.