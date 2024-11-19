Премьера года: ЖК «Белый остров» — новый формат загородной жизни, доступный каждому

Posted 19 ноября, 13:40
Published 19 ноября, 13:40
Modified 19 ноября, 14:22
Updated 19 ноября, 14:22
Этот проект объединяет в себе преимущества жизни в экологически чистом районе с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением. Его концепция идеально подойдет для тех, кто мечтает о загородной жизни, но не может оставаться вдали от столичной инфраструктуры. В рамках его реализации будет построено порядка 250 тысяч квадратных метров жилья, а благоустроенная территория составит более 11 гектар.
Ни для кого не секрет, что лучшими городскими локациями всегда считались зеленые районы с хорошей экологией. По прошествию времени, а также с учетом стремительного развития строительной отрасли, сегодня даже в мегаполисе горожане стремятся жить у воды в окружении зелени.
Жилой комплекс «Белый остров» — новый городской лайфстайл, который сочетает в себе стиль в архитектуре, качество, комфорт и окружение природой.
Стоит отметить, что в Уфе, с учетом новых прирастающих территорий с комплексной постройкой, достаточно сложно найти нечто подобное. «Белый остров» от ГК «Первый Трест», одного из крупнейших девелоперов в Башкортостане, уникальный вариант в контексте развития города, применения передовых строительных технологий и требований современного уфимца.
— Мы делаем важный шаг к созданию нового стандарта качества жизни для наших жителей. Запуск такого масштабного проекта — это не просто строительство домов, это создание целого мира комфорта, безопасности и уюта. Сделать каждый день наших будущих жильцов лучше, предоставляя им современные пространства для жизни, работы и отдыха — наша приоритетная задача, как одного из ведущих застройщиков республики. Уверен, жилой комплекс «Белый остров» станет настоящим украшением нашего города и будет радовать владельцев квартир долгие годы, — говорит генеральный директор ГК «Первый Трест» Ильдар Гарипов.
Жилой комплекс «Белый остров» представляет собой современную застройку с квартирами различной планировки — от уютных студий до просторных четырехкомнатных квартир с потолками более 2,7 метров, с увеличенными окнами, и видом на панораму города, реки и лес. Есть и эксклюзивные решения — с террасами, балконами, с антресолями с высотой потолка до 4,9 м. Каждый дом оснащен современными инженерными системами, обеспечивающими комфорт проживания. Для удобства жильцов предусмотрены подземные и наземные паркинги, а также благоустроенная придомовая территория с зонами отдыха и детскими площадками. Особое внимание архитекторами уделено ландшафту комплекса: вокруг домов разбиты зеленые зоны с прогулочными дорожками, что создает атмосферу уединения и гармонии с природой. В непосредственной близости предусмотрен пляж, марина для владельцев катеров и яхт, набережная, протяженностью более 2 км. Инфраструктура жилого комплекса также включает в себя школу, детские сады и спортивные центры, что делает проживание максимально комфортным для всех членов семьи.
Современный подход при строительстве жилых комплексов способствуют активному развитию и потребительских предпочтений, поэтому ГК «Первый Трест» предусмотрел широкую линейку объектов коммерческой недвижимости: магазины, аптеки, кафе и рестораны, офисные помещения и другие бизнес-модели, которые разместятся на первых этажах.
Своими впечатлениями о проекте ГК «Первый Трест» поделился коммерческий директор Института развития строительной отрасли, Юрий Гарбузов.
— Когда я увидел рендеры — первое впечатление: корабль, плывущий по волнам. Хотелось бы пожелать большому кораблю большого плавания. Много интересных решений принято в этом проекте. Он достаточно перспективный. К примеру, по функционалу умного дома, мы его включили в реестр умных новостроек Российской Федерации, — сказал Юрий Гарбузов.
Соответствующий диплом Юрий Гарбузов вручил в рамках торжественного мероприятия генеральному директору ГК «Первый Трест» Ильдару Гарипову. Также проект отмечен дипломом Единого ресурса застройщиков за решения, повышающие потребительскую привлекательность новостройки.
«Белый остров» находится в Кировском районе Уфы рядом с Каменной переправой — началом Нагаевского шоссе. Благодаря удобному расположению комплекса, жильцам обеспечен доступ к основным городским магистралям. Проектом предусмотрено строительство двух новых мостов. На данный момент уже разработан проект новой транспортной развязки, где будут новые дороги, остановки.
Не упустите возможность стать владельцем квартиры в одном из самых перспективных жилых комплексов нашего города по цене от 130 тыс рублей за квадратный метр. ГК «Первый Трест» предлагает выгодную рассрочку и выгодные ипотечные программы на квартиры ЖК «Белый остров». Действует Семейная ипотека от 6%, а также трейд-ин.
Декларация застройщика опубликована на сайте наш. дом.рф.