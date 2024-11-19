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Posted 19 ноября, 06:39

Published 19 ноября, 06:39

Modified 19 ноября, 06:46

Updated 19 ноября, 06:46

Смертельное ДТП произошло в Уфе

Молодая девушка погибла в машине в Уфе

19 ноября 2024, 06:39
Фото: Госавтоинспекция РБ.

Смертельное ДТП произошло в Уфе

Серьезное ДТП на проспекте Октября унесло жизнь 22-летней пассажирки, сообщает во вторник, 19 ноября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, водитель «Лады Калина», не справившись с управлением, столкнулся с попутным автомобилем «Рено Логан», а затем наехал на электроопору. Удар был настолько сильным, что обе машины получили повреждения, однако отечественный автомобиль оказался сильно искорежен в результате столкновения.

Как стало известно, в результате аварии, 22-летняя пассажирка «Лады» не выжила — она скончалась на месте происшествия.

— Спасатели деблокировали водителя отечественной легковушки. С травмами молодого человека, 2002 г. р., доставили в больницу, — сообщает пресс-служба УГЗ Уфы.

На момент написания статьи, сотрудники ГАИ продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Видео: Госавтоинспекция РБ.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на Миловском шоссе опрокинулся пассажирский автобус.

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