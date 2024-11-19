Молодая девушка погибла в машине в Уфе

По предварительным данным, водитель «Лады Калина», не справившись с управлением, столкнулся с попутным автомобилем «Рено Логан», а затем наехал на электроопору. Удар был настолько сильным, что обе машины получили повреждения, однако отечественный автомобиль оказался сильно искорежен в результате столкновения.