Молодая девушка погибла в машине в Уфе

Posted 19 ноября, 06:39
Published 19 ноября, 06:39
Modified 19 ноября, 06:46
Updated 19 ноября, 06:46
По предварительным данным, водитель «Лады Калина», не справившись с управлением, столкнулся с попутным автомобилем «Рено Логан», а затем наехал на электроопору. Удар был настолько сильным, что обе машины получили повреждения, однако отечественный автомобиль оказался сильно искорежен в результате столкновения.
Как стало известно, в результате аварии, 22-летняя пассажирка «Лады» не выжила — она скончалась на месте происшествия.
— Спасатели деблокировали водителя отечественной легковушки. С травмами молодого человека, 2002 г. р., доставили в больницу, — сообщает пресс-служба УГЗ Уфы.
На момент написания статьи, сотрудники ГАИ продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.