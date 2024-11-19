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Posted 19 ноября, 13:30

Published 19 ноября, 13:30

Modified 19 ноября, 13:32

Updated 19 ноября, 13:32

Мигрант убил мужчину в Башкирии — подробности от вдовы

Мигрант убил мужчину в Башкирии — подробности от вдовы

19 ноября 2024, 13:30
Фото: 1MI.
В Белорецке 15 ноября произошла трагедия, в результате которой погиб 32-летний местный житель. Вдова погибшего поделилась чувствами и воспоминаниями о погибшем муже во вторник, 19 ноября.

Как ранее сообщал Mkset, в белорецком магазине в очереди за продуктами началась словесная перепалка. В ходе спора 32-летний белоречан и 23-летний молодой человек с другой стороны — решили «отойти» один на один. В итоге потасовки 32-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался. Очевидцы вызвали полицию, которая задержала подозреваемого при попытке убежать в Магнитогорск. Следственные органы начали расследование, глава следкома России Александр Бастрыкин потребовал личный доклад о ходе расследования.

Во вторник, 19 ноября, суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Ранее инсайдеры в соцсетях писали о том, что убийца — мигрант из ближнего зарубежья. Правоохранители сначала обходили эту тему стороной, однако в итоге подтвердили иностранное гражданство мужчины.

Фото: СУ СК по РБ

Вдова погибшего белоречанина Анастасия Илларионова поделилась с корреспондентами «Честного репортажа» подробностями о погибшем.

Видео: ТГ-канал «Честный репортаж».
«Мой муж был самым заботливым и любящим мужем, любящим отцом. Помогал он мне всегда и во всем… Я говорю, что мой муж лучший человек на Земле. Сейчас я говорю, что он лучший человек на небесах», — делится Анастасия.

Вдова рассказала, что у них с мужем была дача, на которой они планировали проводить выходные «до самой смерти». У погибшего осталось дочь школьного возраста — они мечтали, чтобы девочка-кадет поступила в Санкт-Петербургский университет, и вся семья переехала в культурную столицу.

Семейная пара прожила почти 13 лет вместе. За этот период, по словам вдовы, их любовь становилась только сильнее.

«Я говорила, что это истинная любовь. Но сейчас я говорю, что это вечная любовь. Она никуда не уйдет и она будет всегда со мной», — подытожила Анастасия.

Дело об убийстве 32-летнего белоречанина вызвало огромный общественный резонанс в сети. Пользователи активно выражают соболезнования семье погибшего и призывают правоохранительный наказать виновного по всей строгости закона.

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