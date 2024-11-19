Мигрант убил мужчину в Башкирии — подробности от вдовы

Как ранее сообщал Mkset, в белорецком магазине в очереди за продуктами началась словесная перепалка. В ходе спора 32-летний белоречан и 23-летний молодой человек с другой стороны — решили «отойти» один на один. В итоге потасовки 32-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался. Очевидцы вызвали полицию, которая задержала подозреваемого при попытке убежать в Магнитогорск. Следственные органы начали расследование, глава следкома России Александр Бастрыкин потребовал личный доклад о ходе расследования.