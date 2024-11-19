Маршрутчик высадил ребёнка на холод в Уфе

Как выяснилось, школьница возвращалась с уроков и села на автобус, однако при оплате на остановке «улица Галле» в маршрутке «не прошла оплата». Тогда водитель высадил девочку и уехал. Телефон у ребёнка тогда разрядился, а денег на карте не оставалось. Третькласснице не оставалось ничего, кроме как продолжить путь пешком. Пока на неё не обратили внимания, девочка успела пройти Затонское шоссе, Затонский мост и часть Алексеевского шоссе.