Маршрутчик высадил ребёнка на холод в Уфе

Posted 19 ноября, 16:58
Published 19 ноября, 16:58
Modified 19 ноября, 17:00
Updated 19 ноября, 17:00
Со слов горожанина, ребёнка он заметил на Алексеевском шоссе, когда проезжал по нему на личном автомобиле. Водителю показалось странным, что ребёнок в одиночестве идёт по обочине трассы. Остановившись, чтобы удостовериться, всё ли у девочки в порядке, та ему всё рассказала.
Как выяснилось, школьница возвращалась с уроков и села на автобус, однако при оплате на остановке «улица Галле» в маршрутке «не прошла оплата». Тогда водитель высадил девочку и уехал. Телефон у ребёнка тогда разрядился, а денег на карте не оставалось. Третькласснице не оставалось ничего, кроме как продолжить путь пешком. Пока на неё не обратили внимания, девочка успела пройти Затонское шоссе, Затонский мост и часть Алексеевского шоссе.
К счастью, неравнодушный водитель связался с родителями девочки и довёз её до дома.