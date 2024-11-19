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Posted 19 ноября, 16:58

Published 19 ноября, 16:58

Modified 19 ноября, 17:00

Updated 19 ноября, 17:00

Маршрутчик высадил ребёнка на холод в Уфе

Маршрутчик высадил ребёнка на холод в Уфе

19 ноября 2024, 16:58
Фото: 1MI, UTV.
В столице Башкирии водитель автобуса отказался везти третьеклассницу, у которой закончились деньги на карте — девочка решила идти до своего дома в Забелье пешком, рассказал UTV заметивший школьницу уфимец.

Со слов горожанина, ребёнка он заметил на Алексеевском шоссе, когда проезжал по нему на личном автомобиле. Водителю показалось странным, что ребёнок в одиночестве идёт по обочине трассы. Остановившись, чтобы удостовериться, всё ли у девочки в порядке, та ему всё рассказала.

Как выяснилось, школьница возвращалась с уроков и села на автобус, однако при оплате на остановке «улица Галле» в маршрутке «не прошла оплата». Тогда водитель высадил девочку и уехал. Телефон у ребёнка тогда разрядился, а денег на карте не оставалось. Третькласснице не оставалось ничего, кроме как продолжить путь пешком. Пока на неё не обратили внимания, девочка успела пройти Затонское шоссе, Затонский мост и часть Алексеевского шоссе.

К счастью, неравнодушный водитель связался с родителями девочки и довёз её до дома.

Школьный автобус разбился в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии гололёд стал причиной ДТП со школьным автобусом.

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