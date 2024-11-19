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Posted 19 ноября, 10:28

Published 19 ноября, 10:28

Modified 19 ноября, 10:35

Updated 19 ноября, 10:35

В Уфе спасли бездомного кота

Кота намотало на ремень в уфимском автомобиле

19 ноября 2024, 10:28
Фото: Управление гражданской защиты Уфы.

В Уфе спасли бездомного кота

Перепуганного и шипящего обитателя подкапотья извлекли за 15 секунд целым и невредимым, сообщают во вторник, 19 ноября, спасатели городского Управления гражданской защиты.

Уфимские спасатели оказали помощь бездомному коту днем в понедельник, 19 ноября. Тогда в службу спасения позвонил автолюбитель. Мужчина обратился за помощью после того, как заметил застрявшего пушистика под капотом своего Nissan Juke. Судя по всему, кот решил укрыться там, чтобы согреться, но оказался намотанным на ремень в момент запуска двигателя. Услышав мяуканье и выявив его источник, мужчина попробовал самостоятельно вытащить животное, но кот, испугавшись, проявил агрессию.

— Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы прибыли на место и быстро перерезали ремень, освободив кота. Весь процесс занял около 15 секунд. После спасения, кот сразу же рванул с места злоключения, — рассказали спасатели Уфы.

Опухоль изуродовала уфимку
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Ранее Mkset сообщил о том, что уфимские врачи спасли женщину от гигантской опухоли на лице.

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