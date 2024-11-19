Кота намотало на ремень в уфимском автомобиле

Posted 19 ноября, 10:28
Published 19 ноября, 10:28
Modified 19 ноября, 10:35
Updated 19 ноября, 10:35
Уфимские спасатели оказали помощь бездомному коту днем в понедельник, 19 ноября. Тогда в службу спасения позвонил автолюбитель. Мужчина обратился за помощью после того, как заметил застрявшего пушистика под капотом своего Nissan Juke. Судя по всему, кот решил укрыться там, чтобы согреться, но оказался намотанным на ремень в момент запуска двигателя. Услышав мяуканье и выявив его источник, мужчина попробовал самостоятельно вытащить животное, но кот, испугавшись, проявил агрессию.
— Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы прибыли на место и быстро перерезали ремень, освободив кота. Весь процесс занял около 15 секунд. После спасения, кот сразу же рванул с места злоключения, — рассказали спасатели Уфы.