Кота намотало на ремень в уфимском автомобиле

Уфимские спасатели оказали помощь бездомному коту днем в понедельник, 19 ноября. Тогда в службу спасения позвонил автолюбитель. Мужчина обратился за помощью после того, как заметил застрявшего пушистика под капотом своего Nissan Juke. Судя по всему, кот решил укрыться там, чтобы согреться, но оказался намотанным на ремень в момент запуска двигателя. Услышав мяуканье и выявив его источник, мужчина попробовал самостоятельно вытащить животное, но кот, испугавшись, проявил агрессию.