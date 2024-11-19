Как не платить за ЖКХ в Башкирии — пошаговая инструкция

Заместитель начальника Управления методологического обеспечения и анализа ГКУ «ГЦЖС» Людмила Ушанова поделилась с телеканалом «Россия 24» важными нюансами. В соответствии с новыми правилами, на получение субсидий могут рассчитывать даже те граждане, у кого есть долги по коммуналке, но они не были взысканы через суд или прошло больше трех лет с момента судебного решения.