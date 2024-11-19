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Posted 19 ноября, 17:01

Published 19 ноября, 17:01

Modified 19 ноября, 17:03

Updated 19 ноября, 17:03

Как не платить за ЖКХ в Башкирии — пошаговая инструкция

Как не платить за ЖКХ в Башкирии — пошаговая инструкция

19 ноября 2024, 17:01
Фото: 1MI.
В ноябре 2024 года правительство России внедрило изменения в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Теперь, по данным федеральных СМИ, есть шанс получить помощь от государства, более упрощенно. Главное — убедиться, что долги по ЖКХ не подтверждены судебными решениями за последние три года.

Заместитель начальника Управления методологического обеспечения и анализа ГКУ «ГЦЖС» Людмила Ушанова поделилась с телеканалом «Россия 24» важными нюансами. В соответствии с новыми правилами, на получение субсидий могут рассчитывать даже те граждане, у кого есть долги по коммуналке, но они не были взысканы через суд или прошло больше трех лет с момента судебного решения.

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Кому положены субсидии в Башкирии?

Министерство ЖКХ Башкирии указывает, что для определения кому же положены субсидии, важно учитывать несколько факторов:

— Многодетные и неполные семьи — если расходы на оплату ЖКУ превышают 13% от совокупного дохода.

— Одиноко проживающие граждане старше 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) — порог составляет 18%.

— Одиноко проживающие граждане старше 70 лет — здесь лимит составляет 16%.

— Для остальных категорий граждан — максимальная доля расходов составляет 20%.

Если расходы превышают указанные проценты, то вы можете подать заявку на получение субсидии.

Как подать заявку?

Процесс подачи заявки стал гораздо проще благодаря онлайн-сервисам. Можно воспользоваться «Онлайн-калькулятором субсидий», который поможет самостоятельно определить право на помощь и её размер. Также следует помнить, что для получения субсидий необходимо предоставить документы о ваших доходах и расходах, а также сведения о наличии долгов по ЖКХ.

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