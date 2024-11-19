Похищение школьницы переполошило Уфу

Родители, конечно, сразу же кинулись в полицию, а истории о «злоумышленнике» с черной курткой, капюшоном и солнцезащитными очками моментально поплыли по соцсетям. Ничего не подозревающие взрослые уже видели перед собой потенциального злодея, как в каком-то фильме ужасов.