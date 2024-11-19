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Posted 19 ноября, 08:19

Published 19 ноября, 08:19

Modified 19 ноября, 08:43

Updated 19 ноября, 08:43

Похищение школьницы переполошило Уфу

Похищение школьницы переполошило Уфу

19 ноября 2024, 08:19
Фото: 1MI.
В Уфе, в жилом комплексе «Михайловка Green Place», жители напугались сообщениям о том, что неизвестный мужчина пытался похитить маленькую девочку во вторник, 19 ноября.

В Уфе, в жилом комплексе «Михайловка Green Place», жители напугались сообщениями о том, что неизвестный мужчина пытался похитить маленькую девочку во вторник, 19 ноября.

По версии школьницы, некий мачо в черной куртке схватил её за руку, но, будучи настоящим героем, она смогла одолеть захватчика, укусив его.

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Родители, конечно, сразу же кинулись в полицию, а истории о «злоумышленнике» с черной курткой, капюшоном и солнцезащитными очками моментально поплыли по соцсетям. Ничего не подозревающие взрослые уже видели перед собой потенциального злодея, как в каком-то фильме ужасов.

Но тут вмешалась полиция, и вот начинается настоящий поворот сюжета: оказалось, что никакого похищения не было. Девочка просто решила «поиграть» с родителями и выдумала историю, чтобы избежать наказания за пропуск школьных занятий.

Теперь и девочку, и её родителей вызвали в полицию, чтобы провести «профилактические меры». Наверняка, уроки по предотвращению школьных прогулов оказались намного интереснее математики.

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