Похищение школьницы переполошило Уфу

Posted 19 ноября, 08:19
Published 19 ноября, 08:19
Modified 19 ноября, 08:43
Updated 19 ноября, 08:43
В Уфе, в жилом комплексе «Михайловка Green Place», жители напугались сообщениями о том, что неизвестный мужчина пытался похитить маленькую девочку во вторник, 19 ноября.
По версии школьницы, некий мачо в черной куртке схватил её за руку, но, будучи настоящим героем, она смогла одолеть захватчика, укусив его.
Родители, конечно, сразу же кинулись в полицию, а истории о «злоумышленнике» с черной курткой, капюшоном и солнцезащитными очками моментально поплыли по соцсетям. Ничего не подозревающие взрослые уже видели перед собой потенциального злодея, как в каком-то фильме ужасов.
Но тут вмешалась полиция, и вот начинается настоящий поворот сюжета: оказалось, что никакого похищения не было. Девочка просто решила «поиграть» с родителями и выдумала историю, чтобы избежать наказания за пропуск школьных занятий.
Теперь и девочку, и её родителей вызвали в полицию, чтобы провести «профилактические меры». Наверняка, уроки по предотвращению школьных прогулов оказались намного интереснее математики.