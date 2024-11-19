Ефимов: В Москве с начала года в столице появилось 16 школ и 23 детских сада

Posted 19 ноября, 16:40
Published 19 ноября, 16:40
Modified 19 ноября, 16:42
Updated 19 ноября, 16:42
Формирование комфортной городской среды невозможно без строительства образовательных учреждений рядом с жилыми районами, сообщает mos.ru.
По словам Ефимова, с начала этого года в городе открылись 16 новых школ и 23 детских сада. Большинство из них были созданы за счет девелоперов в процессе возведения новых жилых комплексов. Он подчеркнул, что финансирование этих проектов осуществляется как из бюджета города, так и за счет частных инвестиций.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в период с 2025 по 2027 год планируется завершение возведения 200 образовательных зданий.
Появление школ и детских садов неподалёку от жилых массивов позволит детям и их родителям существенно сократить время на дорогу, добираясь до учебных заведений пешком.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что помимо жилых комплексов инвесторы занимаются строительством образовательных учреждений. В частности, в западной части столицы, в районе Очаково-Матвеевское, на улице Озерной возводится школа на 1000 мест общей площадью свыше 20 тыс. квадратных метров. Также в Солнцево строится школа для 1200 учеников площадью, превышающей 20 тыс. квадратных метров. В Хорошево-Мневниках, на улице Шеногина, скоро откроется детский сад на 350 мест площадью около 7000 квадратных метров.
Большинство из этих объектов будет реализовано в рамках государственной программы «Столичное образование», при этом они будут соответствовать общим стандартам как для внутренней, так и для внешней отделки, а также зонирования. Земельные участки для образовательных учреждений передаются застройщикам, работающим по городским заказам, а также девелоперам, занимающимся реализацией крупных инвестиционных проектов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что для нового жилого комплекса на Дмитровском шоссе выделены два участка, общая площадь которых превышает 2,1 гектара. На этих землях планируется возведение школы, рассчитанной на 800 учащихся, а также детского сада на 150 мест. На Сиреневом бульваре выделено 3,8 гектара для сооружения образовательного комплекса, который будет включать школу на 1225 мест и детский сад на 275 мест.