Ефимов: В Москве с начала года в столице появилось 16 школ и 23 детских сада

По словам Ефимова, с начала этого года в городе открылись 16 новых школ и 23 детских сада. Большинство из них были созданы за счет девелоперов в процессе возведения новых жилых комплексов. Он подчеркнул, что финансирование этих проектов осуществляется как из бюджета города, так и за счет частных инвестиций.