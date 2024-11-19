ДУМ РФ: «Запрет на религиозные обряды в жилых домах — нарушение Конституции России»

Ранее депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме РФ вышли с инициативой запретить проведение религиозных обрядом в многоэтажных жилых домах, в том числе в квартирах и нежилых помещениях. В РПЦ отметили, что это довольно глупая инициатива, так как среди верующих Православной церкви есть пациенты с инвалидностью и болезнями, которые не позволяют им самостоятельно прийти в храм и выполнить религиозные обряды, в таком случае они сами приглашают священника домой.