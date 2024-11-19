ДУМ РФ: «Запрет на религиозные обряды в жилых домах — нарушение Конституции России»

Posted 19 ноября, 09:02
Published 19 ноября, 09:02
Modified 19 ноября, 09:04
Updated 19 ноября, 09:04
Ранее депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме РФ вышли с инициативой запретить проведение религиозных обрядом в многоэтажных жилых домах, в том числе в квартирах и нежилых помещениях. В РПЦ отметили, что это довольно глупая инициатива, так как среди верующих Православной церкви есть пациенты с инвалидностью и болезнями, которые не позволяют им самостоятельно прийти в храм и выполнить религиозные обряды, в таком случае они сами приглашают священника домой.
В Духовном управлении Мусульман РФ также идею не оценили. В комментарии корреспонденту Mkset там отметили, что квартира гражданина — это его имущество и согласно Конституции РФ, он волен распоряжаться им как посчитает нужным. В том числе и в варианте проведения религиозного обряда.
— Мы, конечно, в курсе данной инициативы некоторых депутатов Государственной Думы РФ по запрету проведения религиозных обрядов в многоквартирных домах и обеспокоены этим. Так как данные изменения в закон, если они будут приняты, они прямо нарушают Конституцию РФ, где написано, что каждый гражданин вправе распоряжаться своим имуществом так, как он пожелает, а значит, и вправе проводить у себя в квартире или в своем помещении любой религиозный обряд, если он не нарушает Уголовный кодекс РФ. Кроме того, часть религиозных организаций расположены в квартирах не из-за того, что им так удобно, а из-за нехватки помещений в том или ином муниципалитете. В крупных городах, где земля достаточно дорогая — это, пожалуй, единственный выход из ситуации, — отметил заместитель председателя по внутренним делам ДУМ РФ Равиль Сейфетдинов.