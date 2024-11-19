mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 09:02

Published 19 ноября, 09:02

Modified 19 ноября, 09:04

Updated 19 ноября, 09:04

В ДУМ РФ прокомментировал запрет религиозных обрядов в многоэтажках

ДУМ РФ: «Запрет на религиозные обряды в жилых домах — нарушение Конституции России»

19 ноября 2024, 09:02
Фото: Акмурзина Юлия. 1MI.

В ДУМ РФ прокомментировал запрет религиозных обрядов в многоэтажках

В Духовном управлении мусульман России прокомментировали скандальную инициативу о запрете религиозных обрядов жилых многоэтажках.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме РФ вышли с инициативой запретить проведение религиозных обрядом в многоэтажных жилых домах, в том числе в квартирах и нежилых помещениях. В РПЦ отметили, что это довольно глупая инициатива, так как среди верующих Православной церкви есть пациенты с инвалидностью и болезнями, которые не позволяют им самостоятельно прийти в храм и выполнить религиозные обряды, в таком случае они сами приглашают священника домой.

Запрет на религиозные обряды в жилых домах вызвал недовольство
Узнать подробнее

В Духовном управлении Мусульман РФ также идею не оценили. В комментарии корреспонденту Mkset там отметили, что квартира гражданина — это его имущество и согласно Конституции РФ, он волен распоряжаться им как посчитает нужным. В том числе и в варианте проведения религиозного обряда.

— Мы, конечно, в курсе данной инициативы некоторых депутатов Государственной Думы РФ по запрету проведения религиозных обрядов в многоквартирных домах и обеспокоены этим. Так как данные изменения в закон, если они будут приняты, они прямо нарушают Конституцию РФ, где написано, что каждый гражданин вправе распоряжаться своим имуществом так, как он пожелает, а значит, и вправе проводить у себя в квартире или в своем помещении любой религиозный обряд, если он не нарушает Уголовный кодекс РФ. Кроме того, часть религиозных организаций расположены в квартирах не из-за того, что им так удобно, а из-за нехватки помещений в том или ином муниципалитете. В крупных городах, где земля достаточно дорогая — это, пожалуй, единственный выход из ситуации, — отметил заместитель председателя по внутренним делам ДУМ РФ Равиль Сейфетдинов.
Читайте также:
«Палочкой чуть-чуть постукать»: муфтий Башкирии — о «побивании» жён
#Уфа#Башкортостан#Мусульмане#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#ДУМ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика