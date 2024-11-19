Большегруз перевернулся в Уфе

Posted 19 ноября, 14:15
Published 19 ноября, 14:15
Modified 19 ноября, 14:17
Updated 19 ноября, 14:17
Свидетели ЧП пишут, что столкновение транспортных средств произошло на перекрёстке улиц Кремлёвской и Первомайской. Судя по кадрам, участники ДТП — красная KIA и белая грузовая «ГАЗель». Большегруз в результате аварии перевернулся.
Кто в кого врезался — пока неясно. Информация о пострадавших на момент публикации также неизвестна. Оперативные службы инцидент не комментировали.
Материал пополняется.
Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе произошло ДТП со смертельным исходом, в котором погибла 22-летняя пассажирка.