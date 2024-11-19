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Posted 19 ноября, 14:15

Published 19 ноября, 14:15

Modified 19 ноября, 14:17

Updated 19 ноября, 14:17

Большегруз перевернулся в Уфе

Большегруз перевернулся в Уфе

19 ноября 2024, 14:15
Фото: Ufa_rb/Telegram, rb_russia/Telegram.
Серьёзная авария случилась в столице Башкирии — передают очевидцы из микрорайона Черниковка вечером вторника, 19 ноября.

Свидетели ЧП пишут, что столкновение транспортных средств произошло на перекрёстке улиц Кремлёвской и Первомайской. Судя по кадрам, участники ДТП — красная KIA и белая грузовая «ГАЗель». Большегруз в результате аварии перевернулся.

Кто в кого врезался — пока неясно. Информация о пострадавших на момент публикации также неизвестна. Оперативные службы инцидент не комментировали.

Материал пополняется.

Видео: rb_russia/Telegram.

Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе произошло ДТП со смертельным исходом, в котором погибла 22-летняя пассажирка.

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