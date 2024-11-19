Башкирская АЗС признана лучшим объектом дорожного сервиса в Приуралье

Победителем в номинации «Лучший автозаправочный комплекс» признан АЗК, который находится рядом с селом Булгаково Уфимского района РБ. В конкурсе оценивались объекты дорожного сервиса на федеральных трассах в Башкортостане, Татарстане и Оренбургской области. Все они прошли отбор и проверку на соответствие санитарным, противопожарным, дорожным и экологическим требованиям, а также не имеют жалоб и отрицательных отзывов со стороны клиентов и контролирующих органов.