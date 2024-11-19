Башкирская АЗС признана лучшим объектом дорожного сервиса в Приуралье

Posted 19 ноября, 12:33
Published 19 ноября, 12:33
Modified 19 ноября, 12:35
Updated 19 ноября, 12:35
Победителем в номинации «Лучший автозаправочный комплекс» признан АЗК, который находится рядом с селом Булгаково Уфимского района РБ. В конкурсе оценивались объекты дорожного сервиса на федеральных трассах в Башкортостане, Татарстане и Оренбургской области. Все они прошли отбор и проверку на соответствие санитарным, противопожарным, дорожным и экологическим требованиям, а также не имеют жалоб и отрицательных отзывов со стороны клиентов и контролирующих органов.
Победивший автозаправочный комплекс «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») оборудован тремя двусторонними топливно-раздаточными колонками на 22 заправочных пистолета для разных видов топлива. Здесь круглосуточно работают мини-маркет и кафе-бистро, оборудована площадка для парковки. Клиенты могут самостоятельно подкачать шины и пропылесосить салон автомобиля. Помещения комплекса оборудованы для маломобильных граждан.