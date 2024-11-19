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Posted 19 ноября, 12:33

Published 19 ноября, 12:33

Modified 19 ноября, 12:35

Updated 19 ноября, 12:35

Башкирская АЗС признана лучшим объектом дорожного сервиса в Приуралье

Башкирская АЗС признана лучшим объектом дорожного сервиса в Приуралье

19 ноября 2024, 12:33
Фото: Башнефть.
Федеральное дорожное агентство «Приуралье» подвело итоги ежегодного конкурса на звание лучшего объекта дорожного сервиса.

Победителем в номинации «Лучший автозаправочный комплекс» признан АЗК, который находится рядом с селом Булгаково Уфимского района РБ. В конкурсе оценивались объекты дорожного сервиса на федеральных трассах в Башкортостане, Татарстане и Оренбургской области. Все они прошли отбор и проверку на соответствие санитарным, противопожарным, дорожным и экологическим требованиям, а также не имеют жалоб и отрицательных отзывов со стороны клиентов и контролирующих органов.

Победивший автозаправочный комплекс «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») оборудован тремя двусторонними топливно-раздаточными колонками на 22 заправочных пистолета для разных видов топлива. Здесь круглосуточно работают мини-маркет и кафе-бистро, оборудована площадка для парковки. Клиенты могут самостоятельно подкачать шины и пропылесосить салон автомобиля. Помещения комплекса оборудованы для маломобильных граждан.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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