mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 09:32

Published 19 ноября, 09:32

Modified 19 ноября, 09:34

Updated 19 ноября, 09:34

Башкирию украсят 250 км гирлянд

Башкирию украсят 250 км гирлянд

19 ноября 2024, 09:32
Фото: mkset.ru.
На оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил подготовку республики к новогодним праздникам.

В преддверии новогодних праздников и. о. министра регионального ЖКХ Ирина Голованова приоткрыла завесу тайны. В этом году Башкирию ожидает грандиозное украшение:
— 826 ледовых городков, множество праздничных ёлок — целых
— 1865 праздничных ёлок
— 250 км волшебной иллюминации.

В столице Республики Башкортостан подготовят сразу 19 новогодних городков — остаться без праздничного настроения просто нет шансов. Власти обещают, что предусмотрели новогоднюю инфраструктуру как для детей, так и для взрослых.

Стол на Новый год дешевле на ₽5000: никто и не заметит разницу — разлетается на «ура»
Узнать подробнее

Уже к 6 декабря здания и общественные пространства в Башкирии засияют праздничной подсветкой. И, конечно, в Республике проведут ежегодный конкурс «Лучший новогодний городок»: города и районы посоревнуются в креативности в создании новогоднего чуда.

Глава республики Радий Хабиров также поручил организовать торжественные открытия новогодних городков, чтобы мы могли собраться всей семьёй и вместе ощутить волшебство новогодней ночи. Ранее он же рекомендовал чиновникам отказаться от шумных корпоративов, перенеся свою праздничную энергию в домашние праздники для детей.

Хабиров призвал отказаться от корпоративов в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе установят 150 елейНовый год под угрозой: город в Башкирии закрывают на праздникиВ Башкирии зальют каток в 3000 квадратных метров
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Новогодние праздники#Туймазы#Кумертау#Новогодние каникулы#Праздничные дни#Региональные праздники#Праздничные мероприятия#Белебей#Мелеуз#Новогодние корпоративы#Новогодние поездки#Республиканская новогодняя ёлка#Новогодняя ёлка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика