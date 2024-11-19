Башкирию украсят 250 км гирлянд

Posted 19 ноября, 09:32
Published 19 ноября, 09:32
Modified 19 ноября, 09:34
Updated 19 ноября, 09:34
В преддверии новогодних праздников и. о. министра регионального ЖКХ Ирина Голованова приоткрыла завесу тайны. В этом году Башкирию ожидает грандиозное украшение:
— 826 ледовых городков, множество праздничных ёлок — целых
— 1865 праздничных ёлок
— 250 км волшебной иллюминации.
В столице Республики Башкортостан подготовят сразу 19 новогодних городков — остаться без праздничного настроения просто нет шансов. Власти обещают, что предусмотрели новогоднюю инфраструктуру как для детей, так и для взрослых.
Уже к 6 декабря здания и общественные пространства в Башкирии засияют праздничной подсветкой. И, конечно, в Республике проведут ежегодный конкурс «Лучший новогодний городок»: города и районы посоревнуются в креативности в создании новогоднего чуда.
Глава республики Радий Хабиров также поручил организовать торжественные открытия новогодних городков, чтобы мы могли собраться всей семьёй и вместе ощутить волшебство новогодней ночи. Ранее он же рекомендовал чиновникам отказаться от шумных корпоративов, перенеся свою праздничную энергию в домашние праздники для детей.