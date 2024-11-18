Запрет на религиозные обряды в жилых домах вызвал недовольство

Posted 18 ноября, 09:13
Published 18 ноября, 09:13
Modified 18 ноября, 12:32
Updated 18 ноября, 12:32
Законопроект о запрете богослужений и других религиозных практик в квартирах, представленный депутатами фракции «Новые люди» в Госдуме, вызвал серьезные обсуждения среди представителей традиционных религий, отмечается в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Этот документ, как пишет «Коммерсант», предполагает ограничение религиозной деятельности в жилых и нежилых помещениях многоэтажных зданий с целью предотвращения скопления людей и связанных с этим проблем безопасности. Однако религиозные лидеры утверждают, что законопроект ущемляет права верующих, закрепленные в Конституции РФ.
В Русской православной церкви отметили, что такая инициатива может затруднить проведение ключевых обрядов для пациентов с тяжелыми недугами.
— Под угрозой оказались таинства причащения, соборования и другие обряды, которые проводятся священнослужителями по просьбам граждан, включая тех, кто находится на грани жизни и смерти, — предупредила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения.
Протестанты также выразили опасения, что запрет на домашние молитвы может спровоцировать конфликты между конфессиями.
Представители мусульманской общины подчеркнули, что нехватка мечетей создает проблему, и предложили строить новые, чтобы заменить временные молельные помещения.