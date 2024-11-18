mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 09:13

Published 18 ноября, 09:13

Modified 18 ноября, 12:32

Updated 18 ноября, 12:32

Запрет на религиозные обряды в жилых домах вызвал недовольство

Запрет на религиозные обряды в жилых домах вызвал недовольство

18 ноября 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney.
Причем — у сторонников традиционных религий, включая христиан и мусульман, утверждает в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак.
Снова плохие новости про ипотеку: или наследство, или долги
Узнать подробнее

Законопроект о запрете богослужений и других религиозных практик в квартирах, представленный депутатами фракции «Новые люди» в Госдуме, вызвал серьезные обсуждения среди представителей традиционных религий, отмечается в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Этот документ, как пишет «Коммерсант», предполагает ограничение религиозной деятельности в жилых и нежилых помещениях многоэтажных зданий с целью предотвращения скопления людей и связанных с этим проблем безопасности. Однако религиозные лидеры утверждают, что законопроект ущемляет права верующих, закрепленные в Конституции РФ.

В Русской православной церкви отметили, что такая инициатива может затруднить проведение ключевых обрядов для пациентов с тяжелыми недугами.

— Под угрозой оказались таинства причащения, соборования и другие обряды, которые проводятся священнослужителями по просьбам граждан, включая тех, кто находится на грани жизни и смерти, — предупредила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения.

Протестанты также выразили опасения, что запрет на домашние молитвы может спровоцировать конфликты между конфессиями.

Представители мусульманской общины подчеркнули, что нехватка мечетей создает проблему, и предложили строить новые, чтобы заменить временные молельные помещения.

Читайте также:
Названа причина пожара в школе №35 в Уфе«Уфимское ожерелье» в темноте: новый хард-квест от чиновников в БашкирииВ Башкирии убили молодую семью
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Мусульмане#Религия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Госдума#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Запрет#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика