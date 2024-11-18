Запрет на религиозные обряды в жилых домах вызвал недовольство

Этот документ, как пишет «Коммерсант», предполагает ограничение религиозной деятельности в жилых и нежилых помещениях многоэтажных зданий с целью предотвращения скопления людей и связанных с этим проблем безопасности. Однако религиозные лидеры утверждают, что законопроект ущемляет права верующих, закрепленные в Конституции РФ.