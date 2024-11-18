Уфа сбросит балласт с баланса

Речь идёт о нескольких домах в Дёме, Черниковке и Калининском районе Уфы. Однако приватизируют власти не целые дома, а лишь их подвальные помещения. Цена самого дорого объекта составляет ₽520 000, самого дешёвого — ₽63 000.