Уфа сбросит балласт с баланса

Posted 18 ноября, 18:15
Published 18 ноября, 18:15
Modified 18 ноября, 18:47
Updated 18 ноября, 18:47
Речь идёт о нескольких домах в Дёме, Черниковке и Калининском районе Уфы. Однако приватизируют власти не целые дома, а лишь их подвальные помещения. Цена самого дорого объекта составляет ₽520 000, самого дешёвого — ₽63 000.
Объекты реализуют в формате аукционов. Подать заявки потенциальные покупатели могут до 8 декабря 2024 года.
Ранее Mkset информировал о том, что власти Уфы приняли решение провести приватизацию помещений здания, построенного в середине XX века. Реализовывать их мэрия собралась за ₽7,3 млн.