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Posted 18 ноября, 18:15

Published 18 ноября, 18:15

Modified 18 ноября, 18:47

Updated 18 ноября, 18:47

Власти Уфы приватизируют муниципальное имущество

Уфа сбросит балласт с баланса

18 ноября 2024, 18:15
Фото: 1MI.

Власти Уфы приватизируют муниципальное имущество

Мэрия башкирской столицы решила сбросить с баланса несколько объектов на территории города — соответствующие лоты размещены на портале государственных торгов в понедельник, 18 ноября.

Речь идёт о нескольких домах в Дёме, Черниковке и Калининском районе Уфы. Однако приватизируют власти не целые дома, а лишь их подвальные помещения. Цена самого дорого объекта составляет ₽520 000, самого дешёвого — ₽63 000.

Объекты реализуют в формате аукционов. Подать заявки потенциальные покупатели могут до 8 декабря 2024 года.

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Ранее Mkset информировал о том, что власти Уфы приняли решение провести приватизацию помещений здания, построенного в середине XX века. Реализовывать их мэрия собралась за ₽7,3 млн.

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