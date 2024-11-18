mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 13:50

Published 18 ноября, 13:50

Modified 18 ноября, 13:52

Updated 18 ноября, 13:52

Владимир Якушев посетил Башкирию

Владимир Якушев посетил Башкирию

18 ноября 2024, 13:50
Фото: пресс-служба партии Единая Россия.
Врио секретаря Генсовета «Единой России» нанёс рабочий визит в Уфу в субботу, 16 ноября.

В ходе поездки Якушев вместе с главой региона Радием Хабировым открыл соревнования по самбо «Zвезда». Кроме того, врио секретаря Генсовета правящей партии представил несколько инициатив партпроекта на форуме, посвящённом тому же виду спорта.

Так, Якушев озвучил предложение сделать самбо обязательной частью программы уроков физкультуры. Если инициатива будет принята, нововведения начнут действовать с учебного 2025/26 года.

— Предлагаем начать с пилотных регионов и распространить опыт на всю страну, — сказал Якушев.

Турниры по самбо в каждом регионе врио секретаря Генсовета «ЕР» также предложил провести к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Ещё одним пунктом в программе визита Якушева стало участие в отправке 138-го гуманитарного конвоя из Башкирии в зону СВО.

Встретился Якушев и с активом башкортостанского отделения «Единой России», с которым он обсудил результаты прошедших в сентябре 2024 года выборов в регионе.

— Ваши подходы к партийному строительству и реализации народной программы прошли проверку временем. Они могут использоваться другими субъектами. В том числе, и на выборах депутатов Госдумы в 2026 году, — обратился Якушев к сопартийцам.
Читайте также:
В Башкирии мигранта арестовали на два месяца за убийство в очередиВ Уфе под суд пойдет виртуозный вор внедорожниковБывшего мэра осудят в Нефтекамске
#Политика#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика