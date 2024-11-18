Владимир Якушев посетил Башкирию

Posted 18 ноября, 13:50
Published 18 ноября, 13:50
Modified 18 ноября, 13:52
Updated 18 ноября, 13:52
В ходе поездки Якушев вместе с главой региона Радием Хабировым открыл соревнования по самбо «Zвезда». Кроме того, врио секретаря Генсовета правящей партии представил несколько инициатив партпроекта на форуме, посвящённом тому же виду спорта.
Так, Якушев озвучил предложение сделать самбо обязательной частью программы уроков физкультуры. Если инициатива будет принята, нововведения начнут действовать с учебного 2025/26 года.
— Предлагаем начать с пилотных регионов и распространить опыт на всю страну, — сказал Якушев.
Турниры по самбо в каждом регионе врио секретаря Генсовета «ЕР» также предложил провести к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Ещё одним пунктом в программе визита Якушева стало участие в отправке 138-го гуманитарного конвоя из Башкирии в зону СВО.
Встретился Якушев и с активом башкортостанского отделения «Единой России», с которым он обсудил результаты прошедших в сентябре 2024 года выборов в регионе.
— Ваши подходы к партийному строительству и реализации народной программы прошли проверку временем. Они могут использоваться другими субъектами. В том числе, и на выборах депутатов Госдумы в 2026 году, — обратился Якушев к сопартийцам.