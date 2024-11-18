Владимир Якушев посетил Башкирию

В ходе поездки Якушев вместе с главой региона Радием Хабировым открыл соревнования по самбо «Zвезда». Кроме того, врио секретаря Генсовета правящей партии представил несколько инициатив партпроекта на форуме, посвящённом тому же виду спорта.