mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 05:13

Published 18 ноября, 05:13

Modified 18 ноября, 09:43

Updated 18 ноября, 09:43

В Уфе строят лестницу к мистическому объекту

В Уфе строят лестницу к мистическому объекту

18 ноября 2024, 05:13
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев отчитался об очередном этапе благоустройства территории Водонапорной башни — соответствующий пост сити-менеджер разместил на своих ресурсах в соцсетях.

Речь идёт об объекте культурного наследия в частном секторе за площадью Салавата Юлаева. Долгое время знаменитая «Водокачка» оставалась бесхозной, обрастая городскими легендами, пока не получила особый статус. В 2024 году власти Уфы принялись за облагораживание объекта.

Попасть к башне до сих пор можно было лишь через территорию частного сектора или по труднопроходимым тропам горы. Как написал Мавлиев, сейчас рабочие занимаются строительством пешеходного пути, благодаря которому подняться к «водокачке» можно будет с Набережной реки Белой. Протяжённость лестницы составит около 500 метров — сейчас готова половина из этой длины.

Юрта и точка: уфимцы в недоумении от решений власти
Узнать подробнее

Ранее некоторые решения властей касательно благоустройства территории башни вызвали у уфимцев недовольство.

Читайте также:
Вековая школа в Уфе получила VIP-статусМэр Уфы пристыдил автомобилистовМистический объект оградили в Уфе
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Объект культурного наследия#Ратмир Мавлиев#Белебей#Мелеуз#Салават Юлаев#Водонапорная башня#Водокачка#Лестница#Пешеходный путь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика