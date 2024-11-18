В Уфе строят лестницу к мистическому объекту

Posted 18 ноября, 05:13
Published 18 ноября, 05:13
Modified 18 ноября, 09:43
Updated 18 ноября, 09:43
Речь идёт об объекте культурного наследия в частном секторе за площадью Салавата Юлаева. Долгое время знаменитая «Водокачка» оставалась бесхозной, обрастая городскими легендами, пока не получила особый статус. В 2024 году власти Уфы принялись за облагораживание объекта.
Попасть к башне до сих пор можно было лишь через территорию частного сектора или по труднопроходимым тропам горы. Как написал Мавлиев, сейчас рабочие занимаются строительством пешеходного пути, благодаря которому подняться к «водокачке» можно будет с Набережной реки Белой. Протяжённость лестницы составит около 500 метров — сейчас готова половина из этой длины.
Ранее некоторые решения властей касательно благоустройства территории башни вызвали у уфимцев недовольство.