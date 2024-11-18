В Уфе строят лестницу к мистическому объекту

Попасть к башне до сих пор можно было лишь через территорию частного сектора или по труднопроходимым тропам горы. Как написал Мавлиев, сейчас рабочие занимаются строительством пешеходного пути, благодаря которому подняться к «водокачке» можно будет с Набережной реки Белой. Протяжённость лестницы составит около 500 метров — сейчас готова половина из этой длины.