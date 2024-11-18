В центре Уфы снесут старинный дом

Речь идет о доме на улице Гоголя. Здание №26В находится в самом центре Уфы, буквально за забором от музея Мажита Гафури. Три года назад местные власти признали старинный жилой дом аварийным и необходимым к сносу. Этот частный двухэтажный дом из кирпича и дерева был построен более века назад — в 1917 году. Несмотря на «возраст», в здании централизованное газоснабжение.