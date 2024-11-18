В центре Уфы снесут старинный дом

Posted 18 ноября, 11:38
Published 18 ноября, 11:38
Modified 18 ноября, 11:40
Updated 18 ноября, 11:40
В Кировском районе Уфы планируется расселение и снос аварийного жилого здания. Эта информация размещена в документе на официальном сайте Управления по земельным и имущественным вопросам Уфы.
Речь идет о доме на улице Гоголя. Здание №26В находится в самом центре Уфы, буквально за забором от музея Мажита Гафури. Три года назад местные власти признали старинный жилой дом аварийным и необходимым к сносу. Этот частный двухэтажный дом из кирпича и дерева был построен более века назад — в 1917 году. Несмотря на «возраст», в здании централизованное газоснабжение.
Сотрудники службы расселения получили распоряжение о необходимости изъять квартиры у собственников и арендаторов. Собственникам будут выплачены компенсации за изъятое жилье или предложено другое благоустроенное место для проживания. Арендаторам будет предоставлено новое помещение в рамках договора социального найма.