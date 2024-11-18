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Posted 18 ноября, 11:38

Published 18 ноября, 11:38

Modified 18 ноября, 11:40

Updated 18 ноября, 11:40

В центре Уфы снесут старинный дом

В центре Уфы снесут старинный дом

18 ноября 2024, 11:38
Фото: 1MI.
Тотальный демонтаж запланирован в сердце города — квартале улиц Зака Валиди, Пушкина и Гоголя, следует из сообщения городского Управления по земельным и имущественным вопросам в понедельник, 18 ноября.

В Кировском районе Уфы планируется расселение и снос аварийного жилого здания. Эта информация размещена в документе на официальном сайте Управления по земельным и имущественным вопросам Уфы.

Речь идет о доме на улице Гоголя. Здание №26В находится в самом центре Уфы, буквально за забором от музея Мажита Гафури. Три года назад местные власти признали старинный жилой дом аварийным и необходимым к сносу. Этот частный двухэтажный дом из кирпича и дерева был построен более века назад — в 1917 году. Несмотря на «возраст», в здании централизованное газоснабжение.

Сотрудники службы расселения получили распоряжение о необходимости изъять квартиры у собственников и арендаторов. Собственникам будут выплачены компенсации за изъятое жилье или предложено другое благоустроенное место для проживания. Арендаторам будет предоставлено новое помещение в рамках договора социального найма.

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Напомним, ранее Mkset сообщал о планах межевания и разметки под строительство зеленого уголка Уфы.

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