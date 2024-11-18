В Башкирии выросла заболеваемость коронавирусом

Posted 18 ноября, 18:43
Published 18 ноября, 18:43
Modified 18 ноября, 19:06
Updated 18 ноября, 19:06
Как гласит доклад руководителя ведомства, только за сутки положительный тест ПЦР получили 80 человек. Такие показатели — сильно выше средних, с которыми Минздрав отчитывается каждую неделю.
Отметим, что в целом с начала пандемии коронавируса в Башкирии болезнь была у 424 622 человек. «Активными носителями» ковида к 18 ноября в Республике являются 1107 пациентов. Под наблюдением врачей в стационарах находятся 70 человек, остальные проходят лечение амбулаторно и в госпитализации не нуждаются.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии выявили вспышку внебольничной пневмонии — из-за недуга в Ишимбае был объявлен карантин в одном из местных учебных заведений.