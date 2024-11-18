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Posted 18 ноября, 18:43

Published 18 ноября, 18:43

Modified 18 ноября, 19:06

Updated 18 ноября, 19:06

В Башкирии выросла заболеваемость коронавирусом

В Башкирии выросла заболеваемость коронавирусом

18 ноября 2024, 18:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
В Башкирии за неделю выявили 538 случаев заболевания вирусом COVID-19 — с такими данными отчитался на правительственном совещании в понедельник, 18 ноября, и. о. главы башкортостанского Минздрава Роберт Иштуков.

Как гласит доклад руководителя ведомства, только за сутки положительный тест ПЦР получили 80 человек. Такие показатели — сильно выше средних, с которыми Минздрав отчитывается каждую неделю.

Отметим, что в целом с начала пандемии коронавируса в Башкирии болезнь была у 424 622 человек. «Активными носителями» ковида к 18 ноября в Республике являются 1107 пациентов. Под наблюдением врачей в стационарах находятся 70 человек, остальные проходят лечение амбулаторно и в госпитализации не нуждаются.

В Башкирию пришла вспышка пневмонии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии выявили вспышку внебольничной пневмонии — из-за недуга в Ишимбае был объявлен карантин в одном из местных учебных заведений.

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