В Башкирии выросла заболеваемость коронавирусом

Отметим, что в целом с начала пандемии коронавируса в Башкирии болезнь была у 424 622 человек. «Активными носителями» ковида к 18 ноября в Республике являются 1107 пациентов. Под наблюдением врачей в стационарах находятся 70 человек, остальные проходят лечение амбулаторно и в госпитализации не нуждаются.