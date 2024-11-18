УГНТУ вошел в число победителей конкурса «Первое рабочее место»

Posted 18 ноября, 13:30
Published 18 ноября, 13:30
Modified 18 ноября, 13:32
Updated 18 ноября, 13:32
По итогам всероссийского отбора в число победителей вошел Уфимский государственный нефтяной технический университет.
В рамках направления «Профориентационные экскурсии для обучающихся на предприятия региона» университет представил практику «Промышленный туризм в УГНТУ», направленную на проведение профориентационных экскурсий для студентов вуза на площадках индустриальных партнеров с целью повышения привлекательности нефтегазовой отрасли и построения карьеры. Всего по итогам конкурса восемь вузов и два учреждения среднего профессионального образования из девяти регионов России получат финансовую и методическую поддержку в реализации профориентационных практик.
— В условиях стремительно меняющегося рынка труда, наличие гибких навыков и профессиональных компетенций становится залогом успешной карьеры. Это не только вопрос индивидуального развития, но и общая задача, которая требует совместных усилий как со стороны образовательных учреждений, так и со стороны бизнеса. Конкурс «Первое рабочее место», который активно поддерживается МТС, представляет собой платформу для старта такого взаимодействия. Примечательно, что акцент во многом делается на развитие навыков в области информационных технологий и проектного менеджмента. В результате, башкирские студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки, которые помогут им достигать успеха в своей карьере, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Профориентационный конкурс «Первое рабочее место» запущен благотворительным фондом «Система» в 2023 году для поддержки лучших инициатив образовательных организаций в области профориентации, сопровождения профессионального выбора, карьерного консультирования обучающихся и выпускников — и тем самым предоставления молодежи дополнительных возможностей для профессионального и личностного развития. По итогам реализации проектов конкурса 2023 года, более 10 тысяч студентов и выпускников стали участниками профориентационных мероприятий, направленных на знакомство будущих молодых специалистов с современными востребованными профессиями и работодателями.