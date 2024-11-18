УГНТУ вошел в число победителей конкурса «Первое рабочее место»

В рамках направления «Профориентационные экскурсии для обучающихся на предприятия региона» университет представил практику «Промышленный туризм в УГНТУ», направленную на проведение профориентационных экскурсий для студентов вуза на площадках индустриальных партнеров с целью повышения привлекательности нефтегазовой отрасли и построения карьеры. Всего по итогам конкурса восемь вузов и два учреждения среднего профессионального образования из девяти регионов России получат финансовую и методическую поддержку в реализации профориентационных практик.