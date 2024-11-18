Уфимцев просят отдыхать осторожно

Перед отпуском на море уфимцам рекомендуют подготовить не только кошелек и чемодан, но и свое здоровье. Не все курорты могут быть одинаково полезны, а некоторые — даже опасны. Поэтому к отпуске стоит подойти ответственно и при угрозе здоровью — задуматься о переносе дат или смене точки маршрута.