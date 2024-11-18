Уфимцев просят отдыхать осторожно

Posted 18 ноября, 11:19
Published 18 ноября, 11:19
Modified 18 ноября, 11:22
Updated 18 ноября, 11:22
Куда можно улететь прямым рейсом из Уфы в зимний период, рассказали в Роспотребнадзоре Башкирии. Из международного аэропорта «Уфа» в зимний период можно совершить прямые рейсы в 11 стран. В географию перелётов включили Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Египет, Казахстан, ОАЭ, Таджикистан, Таиланд, Турцию и Узбекистан. Туда летают как регулярные, так и чартерные рейсы.
Перед отпуском на море уфимцам рекомендуют подготовить не только кошелек и чемодан, но и свое здоровье. Не все курорты могут быть одинаково полезны, а некоторые — даже опасны. Поэтому к отпуске стоит подойти ответственно и при угрозе здоровью — задуматься о переносе дат или смене точки маршрута.
— Перед вылетом из Уфы обязательно уточните санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране назначения. Если вы покупаете билет через туристическую компанию, они обязаны дать необходимую информацию. Если же вы планируете поездку и билет самостоятельно, то придется сделать это самостоятельно, — отмечают санитарные врачи Роспотребнадзора Башкирии.
Перечень рекомендаций для туристов по санитарным мерам и эпидемиологической обстановке в странах визита и памятки для пассажиров авиатранспорта в случае задержки или отмены перелета размещены на официальном ресурсе ведомства. Там же можно получить онлайн-консультации по стандартным проблемам, с которыми сталкиваются организованные и индивидуальные туристы.
Ранее Mkset представлял аналитический обзор дешевых туров из Уфы на море и с детьми: выводы для бюджетных и несемейных туристов не самые позитивные. На семь-десять дней отдыха не всегда хватит отпускных, а горячие туры чаще всего — маркетинговая уловка на ажиотаже и безвыходности.