Сегодня в Уфе: «обезвоженный» Затон и перенос открытия Шакшинского моста

Posted 18 ноября, 19:00
Published 18 ноября, 19:00
Modified 18 ноября, 19:31
Updated 18 ноября, 19:31
Во вторник, 19 ноября, синоптики ожидают в столице Башкирии облачную погоду с прояснениями. День пройдёт без существенных осадков. Ветер южный — до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и ранним утром составит около 0°C, в светлое время суток — до +1°C… +3°C.
Утром вторника, 19 ноября, — после 10:00 — без холодного водоснабжения оставят частный сектор, два жилых дома и социальные объекты в микрорайоне Кузнецовский Затон. Терпеть трудности придётся жителям этой части города до утра 20 ноября, примерно до 09:00. Спокойно принять душ после тяжёлого рабочего дня не получится — всё из-за работ по врезке водопровода вдоль реконструированной улицы Пугачёва. Полный список адресов читайте на сайте «Уфаводоканала».
Долгожданное открытие Шакшинского моста случится в воскресенье, 24 ноября, ровно в полночь. В минувший понедельник у жителей Уфы чуть не случилась паника — ряд ресурсов сообщил, что открытие переправы решили перенести на конец месяца, однако эту информацию власти поспешили опровергнуть. Если верить Минтрансу, запуск движения по путепроводу состоится в срок.
Путаницу же в городе вызвала публикация ведомства, в которой было сообщено, что запущенные на время закрытия моста дополнительные рейсы электричек будут действовать до 29 ноября — на основании этого и был сделан вывод, что чиновники затянут с открытием моста.
Впрочем, если и ещё одно заявления властей не добавляет уверенности в их обещаниях не пропустить дедлайны, теперь репутационные ставки для них будут как минимум ещё выше.
Аналитики сервиса «Авито Путешествия» выяснили, сколько стоит новогодняя поездка в Уфу из Москвы. По подсчётам экспертов, на обратные билеты и съём квартиры в течение двух суток для пары человек обойдётся в ₽48,4 тысячи. Несмотря на такие цены, столица Башкирии остаётся в топ-10 популярных направлений для зимнего отдыха, привлекая даже экономных туристов.
Одна из гордостей уфимских властей — знаменитый пеший маршрут «ожерелье» — а точнее, его новый участок, явно не придётся по душе людям с боязнью темноты, если те решат пойти на прогулку вечером. Как рассказали журналисты, тропа за лагерем «Чайка» лишена какого-либо освещения и её прохождение в тёмное время суток может стать настоящим испытанием.
Справедливости ради, освещение для тропы власти уже купили, однако с исполнением работ по какой-то причине всё ещё тянут.
Уфимский хоккейный клуб в понедельник, 18 ноября, провёл встречу с «Магниткой». В течение игры команды два раза обменялись голами, а в овертайме «Салават Юлаев» понёс поражение. Итоговый счёт — 2:3 в пользу «Металлург Мн». Интересно, что в истории противостояний двух клубов «СЮ» проиграл магнитогорским соперникам уже седьмой домашний матч подряд.