mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 07:23

Published 18 ноября, 07:23

Modified 18 ноября, 09:11

Updated 18 ноября, 09:11

«Салават Юлаев» против «Металлург» Мн: где смотреть и кто победит?

«Салават Юлаев» против «Металлург» Мн: где смотреть и кто победит?

18 ноября 2024, 07:23
Фото: 1MI.
В понедельник, 18 ноября, уфимский «Салават Юлаев» завершит свою пятую домашнюю серию матчем против магнитогорского «Металлурга», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

Игра пройдет на льду «Уфа-Арены» в 19:00 по уфимскому времени. Билеты на это событие можно приобрести по цене от 650 до 2990 рублей. Для тех, кто предпочитает смотреть хоккей из дома, прямая бесплатная трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

«Салават Юлаев»

Уфимцы находятся в отличной форме, поскольку в текущей домашней серии не потерпели ни одного поражения. В их активе победы над такими командами, как «Торпедо» (3:2 ОТ), «Ладой» (3:1) и «Барысом» (4:1). Денис Ян, Артем Пименов и Александр Шаров отметились результативными действиями в последнем матче. На данный момент команда Виктора Козлова занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками.

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Барыс»
Узнать подробнее

«Металлург»

Магнитогорский «Металлург» прибыл в Уфу после напряженной игры с тольяттинским клубом, где удалось вырвать два очка. Казахстанский защитник Валерий Орехов, который проводит третий сезон в команде, стал ключевым игроком в обороне. Он не только блокирует броски соперников, но и активно участвует в атакующих действиях, имея на своем счету 15 очков в 26 матчах — три шайбы и 12 результативных передач. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Статистика встреч

История противостояний команд в КХЛ говорит о довольно равной борьбе: «Салават Юлаев» одержал 37 побед (27-7-3) и забросил 207 голов, тогда как «Металлург» имеет 42 победы (31-8-3) и 198 голов.

Прогноз на матч

Букмекеры оценивают шансы команд достаточно близко: на победу «Салавата Юлаева» коэффициент составляет 2.45, на ничью — 3.80, а на «Металлург» — 2.65. Интересно также, что тотал больше 5.5 шайб предлагается за 2.10, а тотал меньше — за 1.74.

Игру «Салавата Юлаева» превратили в гендерпати
Узнать подробнее
Читайте также:
Атаки Башкирии дронами включили в бюджетГолый Ромео гонялся по снегу за уфимкойВ Башкирии начал действовать зимний штраф
#Анжелика Барабаш#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Хоккей#КХЛ#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Уфа-Арена#Трансляция#Белебей#Мелеуз#Магнитогорск#Прогноз#Салават Юлаев#Билеты#Букмекеры#Прямая трансляция#Турнирная таблица#Восточная конференция#Металлург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика