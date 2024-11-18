«Салават Юлаев» против «Металлург» Мн: где смотреть и кто победит?

Магнитогорский «Металлург» прибыл в Уфу после напряженной игры с тольяттинским клубом, где удалось вырвать два очка. Казахстанский защитник Валерий Орехов, который проводит третий сезон в команде, стал ключевым игроком в обороне. Он не только блокирует броски соперников, но и активно участвует в атакующих действиях, имея на своем счету 15 очков в 26 матчах — три шайбы и 12 результативных передач. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.