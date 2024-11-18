«Салават Юлаев» против «Металлург» Мн: где смотреть и кто победит?

Posted 18 ноября, 07:23
Published 18 ноября, 07:23
Modified 18 ноября, 09:11
Updated 18 ноября, 09:11
Игра пройдет на льду «Уфа-Арены» в 19:00 по уфимскому времени. Билеты на это событие можно приобрести по цене от 650 до 2990 рублей. Для тех, кто предпочитает смотреть хоккей из дома, прямая бесплатная трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Уфимцы находятся в отличной форме, поскольку в текущей домашней серии не потерпели ни одного поражения. В их активе победы над такими командами, как «Торпедо» (3:2 ОТ), «Ладой» (3:1) и «Барысом» (4:1). Денис Ян, Артем Пименов и Александр Шаров отметились результативными действиями в последнем матче. На данный момент команда Виктора Козлова занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками.
Магнитогорский «Металлург» прибыл в Уфу после напряженной игры с тольяттинским клубом, где удалось вырвать два очка. Казахстанский защитник Валерий Орехов, который проводит третий сезон в команде, стал ключевым игроком в обороне. Он не только блокирует броски соперников, но и активно участвует в атакующих действиях, имея на своем счету 15 очков в 26 матчах — три шайбы и 12 результативных передач. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
История противостояний команд в КХЛ говорит о довольно равной борьбе: «Салават Юлаев» одержал 37 побед (27-7-3) и забросил 207 голов, тогда как «Металлург» имеет 42 победы (31-8-3) и 198 голов.
Букмекеры оценивают шансы команд достаточно близко: на победу «Салавата Юлаева» коэффициент составляет 2.45, на ничью — 3.80, а на «Металлург» — 2.65. Интересно также, что тотал больше 5.5 шайб предлагается за 2.10, а тотал меньше — за 1.74.