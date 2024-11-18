«Салават Юлаев» лишился звездного игрока

Несмотря на внушающую поддержку с трибун и взятой первоначально инициативе, «юлаевцы» не смогли обыграть «сталеваров». Игра завершилась с результатом 2:3 в пользу «Металлург Мн». Это поражение для «СЮ» стало седьмым проигранным домашним матчем подряд в истории противостояния двух клубов. Не исключено, что из-за отсутствия травмированного «легионера» из Канады.