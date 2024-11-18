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Posted 18 ноября, 16:41

Published 18 ноября, 16:41

Modified 18 ноября, 18:55

Updated 18 ноября, 18:55

«Салават Юлаев» проиграл «Магнитке» в седьмой раз

«Салават Юлаев» лишился звездного игрока

18 ноября 2024, 16:41
Фото: ХКСЮ / Telegram.

«Салават Юлаев» проиграл «Магнитке» в седьмой раз

Уфимский хоккейный клуб в понедельник, 18 ноября, провёл встречу с «Металлургом Мн».
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Несмотря на внушающую поддержку с трибун и взятой первоначально инициативе, «юлаевцы» не смогли обыграть «сталеваров». Игра завершилась с результатом 2:3 в пользу «Металлург Мн». Это поражение для «СЮ» стало седьмым проигранным домашним матчем подряд в истории противостояния двух клубов. Не исключено, что из-за отсутствия травмированного «легионера» из Канады.

Первый гол «СЮ» принёс Александр Хмелевски в первом тайме, однако уже спустя почти две минуты счёт сравнял Роман Канцеров. Позже Ярослав Цулыгин и Робин Пресс снова обменялись шайбами. Решающий гол «Магнитке» принёс в овертайме Денис Зернов.

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Поражением «Магнитке» хоккейный клуб из Уфы прервал серию из трёх побед. Напомним, ранее «Салават Юлаев» обыграл со счётом 4:1 казахстанский «Барыс». В матче против «Барыса» канадский форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо получил травму.

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