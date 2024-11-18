«Салават Юлаев» лишился звездного игрока

Posted 18 ноября, 16:41
Published 18 ноября, 16:41
Modified 18 ноября, 18:55
Updated 18 ноября, 18:55
Несмотря на внушающую поддержку с трибун и взятой первоначально инициативе, «юлаевцы» не смогли обыграть «сталеваров». Игра завершилась с результатом 2:3 в пользу «Металлург Мн». Это поражение для «СЮ» стало седьмым проигранным домашним матчем подряд в истории противостояния двух клубов. Не исключено, что из-за отсутствия травмированного «легионера» из Канады.
Первый гол «СЮ» принёс Александр Хмелевски в первом тайме, однако уже спустя почти две минуты счёт сравнял Роман Канцеров. Позже Ярослав Цулыгин и Робин Пресс снова обменялись шайбами. Решающий гол «Магнитке» принёс в овертайме Денис Зернов.
Поражением «Магнитке» хоккейный клуб из Уфы прервал серию из трёх побед. Напомним, ранее «Салават Юлаев» обыграл со счётом 4:1 казахстанский «Барыс». В матче против «Барыса» канадский форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо получил травму.