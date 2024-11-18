Риэлтерское мошенничество вскрыли в Башкирии

Уже в октябре нашелся покупатель, и был подписан договор на сумму 4 миллиона 550 тысяч рублей. После получения денег пенсионерка вновь получила звонок — на этот раз от «менеджера» банка, который заявил, что средства нужно передать инкассатору для дальнейшей обработки. Встревоженная женщина вышла во двор и передала пакет с деньгами неизвестному мужчине.