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Posted 18 ноября, 09:16

Published 18 ноября, 09:16

Modified 18 ноября, 09:28

Updated 18 ноября, 09:28

Риэлтерское мошенничество вскрыли в Башкирии

Риэлтерское мошенничество вскрыли в Башкирии

18 ноября 2024, 09:16
Фото: mkset.ru.
В Стерлитамаке пенсионерка стала жертвой хитроумной схемы мошенников, в результате которой она лишилась своей квартиры и всех сбережений, сообщает в понедельник, 18 ноября, пресс-служба МВД России по РБ.
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Как стало известно, в начале августа 2024 года, 70-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники якобы продали её квартиру и для возврата денег ей необходимо заключить договор купли-продажи в агентстве недвижимости. Взволнованная пенсионерка, не подозревая о подвохе, обратилась в указанное агентство.

Уже в октябре нашелся покупатель, и был подписан договор на сумму 4 миллиона 550 тысяч рублей. После получения денег пенсионерка вновь получила звонок — на этот раз от «менеджера» банка, который заявил, что средства нужно передать инкассатору для дальнейшей обработки. Встревоженная женщина вышла во двор и передала пакет с деньгами неизвестному мужчине.

После этого случая жизнь пенсионерки превратилась в настоящий кошмар: ей стали поступать угрозы, требующие молчания о произошедшем. Лишь в ноябре, когда пришло время съезжать с проданной квартиры, женщина рассказала дочери о своих злоключениях. Дочь сразу поняла, что мама стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы.

На момент написания статьи, следственное управление УМВД России по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по факту мошенничества.

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Как ранее сообщал Mkset, обвиняемого в дебоше 42-летнего уфимца приговорили к пяти годам тюрьмы за нападение на полицию.

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