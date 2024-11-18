Риэлтерское мошенничество вскрыли в Башкирии

Posted 18 ноября, 09:16
Published 18 ноября, 09:16
Modified 18 ноября, 09:28
Updated 18 ноября, 09:28
Как стало известно, в начале августа 2024 года, 70-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники якобы продали её квартиру и для возврата денег ей необходимо заключить договор купли-продажи в агентстве недвижимости. Взволнованная пенсионерка, не подозревая о подвохе, обратилась в указанное агентство.
Уже в октябре нашелся покупатель, и был подписан договор на сумму 4 миллиона 550 тысяч рублей. После получения денег пенсионерка вновь получила звонок — на этот раз от «менеджера» банка, который заявил, что средства нужно передать инкассатору для дальнейшей обработки. Встревоженная женщина вышла во двор и передала пакет с деньгами неизвестному мужчине.
После этого случая жизнь пенсионерки превратилась в настоящий кошмар: ей стали поступать угрозы, требующие молчания о произошедшем. Лишь в ноябре, когда пришло время съезжать с проданной квартиры, женщина рассказала дочери о своих злоключениях. Дочь сразу поняла, что мама стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы.
На момент написания статьи, следственное управление УМВД России по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по факту мошенничества.
Как ранее сообщал Mkset, обвиняемого в дебоше 42-летнего уфимца приговорили к пяти годам тюрьмы за нападение на полицию.