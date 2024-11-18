Мужчина умер после падения с 1,5 метров

Мужчина упал вниз головой с высоты всего около полуметра, однако и этого хватило, чтобы тот получил тяжелейшую травму. Очевидцы происшествия сразу вызвали «службу 112» — бригада скорой на носилках унесла пациента в карету, оказала первую помощь и транспортировала до больницы.