Мужчина умер после падения с 1,5 метров

Posted 18 ноября, 18:31
Published 18 ноября, 18:31
Modified 18 ноября, 18:44
Updated 18 ноября, 18:44
Как рассказали Mkset в надзорном ведомстве, инцидент случился на объекте компании «РемЭнергоМонтаж» в Салавате. На площадку вызвали монтажника для ремонта вентиляции — дабы подобраться к оборудованию, 43-летний работник забрался на стремянку, однако конструкция оказалась слишком шаткой.
Мужчина упал вниз головой с высоты всего около полуметра, однако и этого хватило, чтобы тот получил тяжелейшую травму. Очевидцы происшествия сразу вызвали «службу 112» — бригада скорой на носилках унесла пациента в карету, оказала первую помощь и транспортировала до больницы.
Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину так и не удалось — в субботу, 16 ноября, он скончался прямо на больничной койке. Гострудинспекция ведёт расследование на предприятии.
Ранее смертельное ЧП, как сообщал Mkset, случилось на месте строящегося автоцентра по улице адмирала Макарова. Там с большой высоты упал и разбился 69-летний бригадир.