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Posted 18 ноября, 18:31

Published 18 ноября, 18:31

Modified 18 ноября, 18:44

Updated 18 ноября, 18:44

Рабочий насмерть разбился в Башкирии

Мужчина умер после падения с 1,5 метров

18 ноября 2024, 18:31
Фото: 1MI.

Рабочий насмерть разбился в Башкирии

Трагический несчастный случай произошёл в минувший четверг, 14 ноября, на одной из производственных площадок Башкортостана — о ЧП отчитались в региональной Гострудинспекции в понедельник, 18 ноября.

Как рассказали Mkset в надзорном ведомстве, инцидент случился на объекте компании «РемЭнергоМонтаж» в Салавате. На площадку вызвали монтажника для ремонта вентиляции — дабы подобраться к оборудованию, 43-летний работник забрался на стремянку, однако конструкция оказалась слишком шаткой.

Мужчина упал вниз головой с высоты всего около полуметра, однако и этого хватило, чтобы тот получил тяжелейшую травму. Очевидцы происшествия сразу вызвали «службу 112» — бригада скорой на носилках унесла пациента в карету, оказала первую помощь и транспортировала до больницы.

Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину так и не удалось — в субботу, 16 ноября, он скончался прямо на больничной койке. Гострудинспекция ведёт расследование на предприятии.

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Ранее смертельное ЧП, как сообщал Mkset, случилось на месте строящегося автоцентра по улице адмирала Макарова. Там с большой высоты упал и разбился 69-летний бригадир.

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