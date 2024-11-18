Подсолнечное масло дорожает в Башкирии

Итак, как сообщает портал Imarc — это ведущая маркетинговая исследовательская компания, предоставляющая аналитическую информацию о рынках и бизнесе по всему миру, за год мировые цены на подсолнечное масло (стоимость фьючерсов) выросла в цене на 56% — до 1350,4 доллара за тонну. И, похоже, останавливаться не собирается — только за последнюю торговую сессию в ноябре оно подорожало на 0,84%.



Эту динамику подтверждают и собеседники «Коммерсанта»: высокий мировой спрос и сокращение предложения растительных масел привели к увеличению цен. Экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11%, а за год — более чем на 40%. Это сказывается на внутренних ценах, прибавивших с сентября 25%. Но в дальнейшем динамику могут сдержать растущие экспортные пошлины.



