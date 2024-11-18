Подсолнечное масло дорожает в Башкирии

Posted 18 ноября, 10:23
Published 18 ноября, 10:23
Modified 18 ноября, 10:25
Updated 18 ноября, 10:25
В самом свежем обзоре розничных цен на продукты питания, за первую декаду, эксперты «Башкортостанстата» указывают, что цена за литр подсолнечного масла на прилавках региональных магазинов составляет ₽120,09. Причем, с момента предпоследнего мониторинга она упала почти на 2%.
При этом, в ежемесячном аналитическом отчете за октябрь 2024 года «Башкортостанстат» сообщает, что с начала года цена на подсолнечное масло в регионе выросла на 5,27%, причем за сентябрь — на 1,35%. При этом цена литра продукта в Башкирии в октябре составляла ₽119,67. К примеру, в августе подсолнечное масло в Башкортостане стоило ₽117,13/литр. Если брать годовую динамику — с июля 2023 по июль 2024 года, то цена на продукт в регионе выросла на 6,98%. Конечно, ценники растут не с такой бешеной скоростью, как на сливочное масло, но настораживающую динамику можно проследить.
Что по поводу подорожания подсолнечного масла говорят аналитики? Ведь более-менее вменяемое объяснение от производителей сливочного масла потребители уже получили.
Итак, как сообщает портал Imarc — это ведущая маркетинговая исследовательская компания, предоставляющая аналитическую информацию о рынках и бизнесе по всему миру, за год мировые цены на подсолнечное масло (стоимость фьючерсов) выросла в цене на 56% — до 1350,4 доллара за тонну. И, похоже, останавливаться не собирается — только за последнюю торговую сессию в ноябре оно подорожало на 0,84%.
Эту динамику подтверждают и собеседники «Коммерсанта»: высокий мировой спрос и сокращение предложения растительных масел привели к увеличению цен. Экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11%, а за год — более чем на 40%. Это сказывается на внутренних ценах, прибавивших с сентября 25%. Но в дальнейшем динамику могут сдержать растущие экспортные пошлины.