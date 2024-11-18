Новый год в Уфе стоит ₽48`400

Интересно, что Уфа заняла 9-е место в топ-10 популярных направлений для отдыха на Новый год. На первом месте расположился Санкт-Петербург, где средняя стоимость поездки для двоих составляет 53 400 рублей. Москва, которая ранее занимала верхние позиции, теперь уступила второе место. Другими востребованными направлениями стали Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Екатеринбург.