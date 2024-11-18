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Posted 18 ноября, 08:41

Published 18 ноября, 08:41

Modified 18 ноября, 09:39

Updated 18 ноября, 09:39

Экономные туристы выбирают Уфу

Новый год в Уфе стоит ₽48`400

18 ноября 2024, 08:41
Фото: mkset.ru.

Экономные туристы выбирают Уфу

Сюжет
Отдых
Столица Башкирии вошла в топ-10 популярных направлений для зимнего отдыха, сообщают в понедельник, 18 ноября, аналитики сервиса «Авито Путешествия».

Согласно данным исследования, авиабилеты в Уфу стоят около 10 400 рублей, а проживание в посуточной квартире на двое суток обойдется примерно в 3 400 рублей за ночь. Таким образом, общая стоимость поездки на двоих составит 48 400 рублей.

Интересно, что Уфа заняла 9-е место в топ-10 популярных направлений для отдыха на Новый год. На первом месте расположился Санкт-Петербург, где средняя стоимость поездки для двоих составляет 53 400 рублей. Москва, которая ранее занимала верхние позиции, теперь уступила второе место. Другими востребованными направлениями стали Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Екатеринбург.

Некоторые туристы предпочитают арендовать дома или коттеджи для более комфортного отдыха. Однако стоит учесть, что в этом случае стоимость поездки значительно увеличивается. Например, если выбрать дом в Уфе, общая цена может возрасти до 65 800 рублей.

Как получить новогодний подарок бесплатно в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, Минтруд Республики Башкортостан рассказал, кто в регионе получит бесплатные праздничные презенты к 2025 году.

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