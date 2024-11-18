Нищим жителям Башкирии обещают золотые зарплаты

Posted 18 ноября, 11:45
Published 18 ноября, 11:45
Modified 18 ноября, 19:26
Updated 18 ноября, 19:26
Звучит многообещающе, не правда ли? В ведомстве даже обнадежили, что уже в 2024 году средняя оплата за месяц вырастет до ₽68,7 тысяч — на 20,7% больше, чем прошлого года. Цифры внушают оптимизм, и кажется, что каждый сможет позволить себе что-то большее, чем просто хлеб с солью.
В ведомстве сообщили, что согласно базовому сценарию прогноза, средняя месячная заработная плата в республике в 2025 году составит 74,5 тысячи рублей, в 2026 году — 79,7 тысячи рублей, а в 2027 году — 84,9 тысячи рублей. Для сравнения, в среднем по стране уровень заработной платы вырастет до 119,3 тысячи рублей к 2027 году.
Однако реальность оказалось не такой радужной, как мечты регионального Минэкономразвития. Ранее Mkset сообщал, Республика Башкортостан заняла 39-е место в рейтинге по зарплатам среди российских регионов. Данные РИА Новости говорят о том, что только 9% работающих в Башкирии зарабатывают более ₽100 тысяч в месяц. Что неприятно контрастирует со средним показателем по стране в 17,2%. Так высокооплачиваемая работа в Башкортостане тоже остается лишь частью мечтаний.
А вот низкие зарплаты в регионе уже куда больше походят на суровую реальность. Целых 23,8% работников получают менее ₽30 тысяч в месяц. В то время как в других регионах, например на Чукотке более 66% сотрудников могут похвастаться зарплатами свыше ₽100 тысяч, даже соседний Татарстан обогнал Башкирию — там всего 19,1% зарабатывают меньше ₽30 тысяч, а вот более ₽100 000 получает 10,7% жителей.
Возникает диссонанс: чиновники обещают небывалый рост зарплат, который даже превысит инфляцию, а реальность говорит о том, что пора бить финансовую тревогу. Наверное, сотрудникам Минэконом развития стоит заняться не прогнозированием, а созданием высокооплачиваемых рабочих мест. В реальности.