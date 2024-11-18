Нищим жителям Башкирии обещают золотые зарплаты

А вот низкие зарплаты в регионе уже куда больше походят на суровую реальность. Целых 23,8% работников получают менее ₽30 тысяч в месяц. В то время как в других регионах, например на Чукотке более 66% сотрудников могут похвастаться зарплатами свыше ₽100 тысяч, даже соседний Татарстан обогнал Башкирию — там всего 19,1% зарабатывают меньше ₽30 тысяч, а вот более ₽100 000 получает 10,7% жителей.