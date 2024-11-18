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Posted 18 ноября, 05:00

Published 18 ноября, 05:00

Modified 18 ноября, 09:46

Updated 18 ноября, 09:46

В Уфе белка погибла в скворечнике

Крошечный бельчонок погиб в ожидании помощи людей в Уфе

18 ноября 2024, 05:00
Фото: ЦРЖД «Пин и Пуф» / Telegram.

В Уфе белка погибла в скворечнике

В лесу на улице Зорге в столице Башкирии погиб бельчонок — сообщили волонтёры Центра по реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

О попавшем в беду зверьке в ЦРЖД доложили очевидцы — уфимцы рассказали, что белка забралась в кормушку для птиц и застряла. Волонтёры отправились на место с инспекторами Росприроднадзора, прихватив с собой лестницу.

Бельчонка удалось извлечь из скворечника, однако помогать ему было поздно — зверёк скончался, судя по всему, ещё до приезда волонтёров и сотрудников ведомства. Осмотр показал, что бельчонок мог находиться внутри скворечника несколько дней — всё это время он пытался расковырять выход лапками, но безуспешно. Кроха погиб в ожидании помощи от людей.

«Достали с этой куницей»
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Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе сняли с дерева испуганную куницу.

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