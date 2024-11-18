Крошечный бельчонок погиб в ожидании помощи людей в Уфе

Posted 18 ноября, 05:00
Published 18 ноября, 05:00
Modified 18 ноября, 09:46
Updated 18 ноября, 09:46
О попавшем в беду зверьке в ЦРЖД доложили очевидцы — уфимцы рассказали, что белка забралась в кормушку для птиц и застряла. Волонтёры отправились на место с инспекторами Росприроднадзора, прихватив с собой лестницу.
Бельчонка удалось извлечь из скворечника, однако помогать ему было поздно — зверёк скончался, судя по всему, ещё до приезда волонтёров и сотрудников ведомства. Осмотр показал, что бельчонок мог находиться внутри скворечника несколько дней — всё это время он пытался расковырять выход лапками, но безуспешно. Кроха погиб в ожидании помощи от людей.