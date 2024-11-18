Крематорий построят в Уфе — где и когда будут жечь трупы

При положительном решении строительство крематория в Уфе планируется завершить в течение двух лет. Как известно, участок под предприятие выделили в промзоне не берегу реки Белой. Но пока обсуждаются все детали проекта с региональными чиновниками. Никаких конкретных решений по срокам и источникам финансирования строительства крематория в Уфе пока не установлено. Но история вопроса — уже сравнительно долгоиграющая. Финальную точку в ней не могут поставить уже почти пять лет.