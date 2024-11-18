Крематорий построят в Уфе — где и когда будут жечь трупы

Posted 18 ноября, 12:12
Published 18 ноября, 12:12
Modified 18 ноября, 12:14
Updated 18 ноября, 12:14
Появление первого крематория в Уфе ожидается в 2025–2026 годах, если финансирование строительства будет включено в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) на следующий год. Как сообщает «РКБ-Уфа» со ссылкой на мэрию столицы Башкирии, городские чиновники вместе с региональными учреждениями рассматривают вопрос о включении крематория в проект совместных расходов на 2025 год.
При положительном решении строительство крематория в Уфе планируется завершить в течение двух лет. Как известно, участок под предприятие выделили в промзоне не берегу реки Белой. Но пока обсуждаются все детали проекта с региональными чиновниками. Никаких конкретных решений по срокам и источникам финансирования строительства крематория в Уфе пока не установлено. Но история вопроса — уже сравнительно долгоиграющая. Финальную точку в ней не могут поставить уже почти пять лет.
Предварительная стоимость строительства крематория в Уфе составила 309 миллионов рублей. Идея об его создании появилась четыре года назад. В феврале 2020 года чиновники говорили о невозможности реализации проекта, однако в апреле того же года мэр Ульфат Мустафин неожиданно выделил почти 20 гектаров земли под крематорий в Новоалександровке, переместив строительство из жилой зоны на промышленные территории на берегу реки Белой.
Сентябрь 2021 года ознаменовался заявлением руководителя управления коммунального хозяйства Рустема Хамитова о начале строительства, намеченного на лето 2022 года. Однако проект столкнулся с противодействием со стороны местных жителей. В конце 2023 года проект прошел государственную экспертизу, и его новое месторасположение было утверждено в Орджоникидзевском районе.
Стоит заметить, что аналогичный вопрос — строительство крематория — также одновременно на повестке и в долгом ящике у чиновников Казани. Там темой возведения предприятия по кремации тел занимаются, с переменным успехом, с 2013 года. И пока крематория в Казани нет. Тела возят на кремацию в ближайший город, который осмелился на открытие предприятия — Нижний Новгород. А вот домашних животных можно кремировать без транспортировки из Уфы.