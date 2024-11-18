mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 12:12

Published 18 ноября, 12:12

Modified 18 ноября, 12:14

Updated 18 ноября, 12:14

Крематорий построят в Уфе до 2030 года

Крематорий построят в Уфе — где и когда будут жечь трупы

18 ноября 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney.

Крематорий построят в Уфе до 2030 года

Городские власти поделились планами на создание в столице Башкирии предприятия по утилизации тел усопших, указано в сообщении «РКБ-Уфа» в понедельник, 18 ноября.

Появление первого крематория в Уфе ожидается в 2025–2026 годах, если финансирование строительства будет включено в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) на следующий год. Как сообщает «РКБ-Уфа» со ссылкой на мэрию столицы Башкирии, городские чиновники вместе с региональными учреждениями рассматривают вопрос о включении крематория в проект совместных расходов на 2025 год.

При положительном решении строительство крематория в Уфе планируется завершить в течение двух лет. Как известно, участок под предприятие выделили в промзоне не берегу реки Белой. Но пока обсуждаются все детали проекта с региональными чиновниками. Никаких конкретных решений по срокам и источникам финансирования строительства крематория в Уфе пока не установлено. Но история вопроса — уже сравнительно долгоиграющая. Финальную точку в ней не могут поставить уже почти пять лет.

Предварительная стоимость строительства крематория в Уфе составила 309 миллионов рублей. Идея об его создании появилась четыре года назад. В феврале 2020 года чиновники говорили о невозможности реализации проекта, однако в апреле того же года мэр Ульфат Мустафин неожиданно выделил почти 20 гектаров земли под крематорий в Новоалександровке, переместив строительство из жилой зоны на промышленные территории на берегу реки Белой.

Сентябрь 2021 года ознаменовался заявлением руководителя управления коммунального хозяйства Рустема Хамитова о начале строительства, намеченного на лето 2022 года. Однако проект столкнулся с противодействием со стороны местных жителей. В конце 2023 года проект прошел государственную экспертизу, и его новое месторасположение было утверждено в Орджоникидзевском районе.

Кто построит крематорий в Уфе
Узнать подробнее

Стоит заметить, что аналогичный вопрос — строительство крематория — также одновременно на повестке и в долгом ящике у чиновников Казани. Там темой возведения предприятия по кремации тел занимаются, с переменным успехом, с 2013 года. И пока крематория в Казани нет. Тела возят на кремацию в ближайший город, который осмелился на открытие предприятия — Нижний Новгород. А вот домашних животных можно кремировать без транспортировки из Уфы.

Читайте также:
В центре Уфы снесут старинный домУфимцев просят отдыхать осторожноЛестница на Торатау закрыта: зимние приключения под запретом
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Инвестиции#Строительство#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Казань#Животные#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Ульфат Мустафин#Кумертау#Белебей#Орджоникидзевский район#Нижний Новгород#Мелеуз#Городские власти#Крематорий#Госэкспертиза#Утилизация тел
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика