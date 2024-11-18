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Posted 18 ноября, 12:52

Published 18 ноября, 12:52

Modified 18 ноября, 14:19

Updated 18 ноября, 14:19

В Башкортостане регистрируют рост больных COVID-19

Ковидная статистика взлетела в Башкирии

18 ноября 2024, 12:52
Фото: 1MI.

В Башкортостане регистрируют рост больных COVID-19

В регионе за последние сутки зарегистрировано 80 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник, 18 ноября, и. о. министра здравоохранения РБ Роберт Иштуков.

На оперативном совещании правительства Роберт Иштуков рассказал о текущей ситуации с COVID-19 в регионе. Как стало известно, по состоянию на понедельник, 18 ноября, на стационарном лечении находятся 70 заболевших, а еще 1037 человек лечатся амбулаторно.

В инфекционных госпиталях Башкирии развернуто 195 коек, и свободный коечный фонд составляет 15,9%. С начала пандемии с 2020 года в Башкирии зарегистрировано 424 622 случая заболевания коронавирусом, из которых 417 316 человек успешно выздоровели.

Как ранее сообщал Mkset, коронавирусом по-прежнему опасаются заразиться лишь 41% жителей Уфы. Из них 32% «боятся немного» и лишь 9% серьёзно беспокоятся о том, чтобы не подхватить вирус.

COVID-19 перестали бояться в Уфе
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