Ковидная статистика взлетела в Башкирии

Posted 18 ноября, 12:52
Published 18 ноября, 12:52
Modified 18 ноября, 14:19
Updated 18 ноября, 14:19
На оперативном совещании правительства Роберт Иштуков рассказал о текущей ситуации с COVID-19 в регионе. Как стало известно, по состоянию на понедельник, 18 ноября, на стационарном лечении находятся 70 заболевших, а еще 1037 человек лечатся амбулаторно.
В инфекционных госпиталях Башкирии развернуто 195 коек, и свободный коечный фонд составляет 15,9%. С начала пандемии с 2020 года в Башкирии зарегистрировано 424 622 случая заболевания коронавирусом, из которых 417 316 человек успешно выздоровели.
Как ранее сообщал Mkset, коронавирусом по-прежнему опасаются заразиться лишь 41% жителей Уфы. Из них 32% «боятся немного» и лишь 9% серьёзно беспокоятся о том, чтобы не подхватить вирус.