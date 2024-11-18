Ковидная статистика взлетела в Башкирии

На оперативном совещании правительства Роберт Иштуков рассказал о текущей ситуации с COVID-19 в регионе. Как стало известно, по состоянию на понедельник, 18 ноября, на стационарном лечении находятся 70 заболевших, а еще 1037 человек лечатся амбулаторно.