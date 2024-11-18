Каждый четвёртый житель Башкирии зарабатывает меньше ₽100 000

Posted 18 ноября, 09:05
Published 18 ноября, 09:05
Modified 18 ноября, 14:58
Updated 18 ноября, 14:58
Показатель 9% получающих более ₽100 000 в месяц совсем уж не впечатляет, особенно если вспомнить, что в среднем по стране этот показатель составляет 17,2%. Значит, в Башкортостане высокооплачиваемая работа — это скорее исключение, чем правило.
А вот на низкие зарплаты Башкирия оказалась куда богаче: 23,8% работников получают менее ₽30 000 в месяц. Интересно, жители Республики Башкортостан не забыли, как выглядят деньги?
В других регионах, например, в Чукотском автономном округе, более 66% работников могут похвастаться зарплатами свыше 100 тысяч, а в Ямало-Ненецком округе — почти 59%. Кажется, высокооплачиваемая работа там — это не просто миф, а реальность. Хотя и стоимость жизни там дороже намного, в том числе и цена на продукты в несколько раз выше, чем в Башкирии.
Несмотря на общую тенденцию роста зарплат по стране, нашему региону есть над чем задуматься.