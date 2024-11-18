Каждый четвёртый житель Башкирии зарабатывает меньше ₽100 000

В других регионах, например, в Чукотском автономном округе, более 66% работников могут похвастаться зарплатами свыше 100 тысяч, а в Ямало-Ненецком округе — почти 59%. Кажется, высокооплачиваемая работа там — это не просто миф, а реальность. Хотя и стоимость жизни там дороже намного, в том числе и цена на продукты в несколько раз выше, чем в Башкирии.